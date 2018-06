JARC-COAG veuen insuficient el pressupost de la nova PAC

Representants de la comissió executiva de COAG, entitat a la qual pertany l'organització agrària catalana JARC, han traslladat al comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, que el marc pressupostari presentat per Brussel·les per a la futura Política Agrària Comuna (PAC) «és insuficient per abordar les noves exigències, compromisos i reptes plantejats en la comunicació de la Comissió Europea sobre el futur de la PAC, l'alimentació i l'agricultura desprès del 2020». Durant la reunió, celebrada aquesta setmana a la seu de la Comissió Europea a Madrid, des de COAG també han demanat al comissari europeu que «no es vulgui quadrar la reducció pressupostària provocada pel Brexit, perjudicant als agricultors, perquè una PAC forta és la millor inversió per vertebrar el territori comunitari». Els responsables de COAG han criticat davant Hogan que, «per donar resposta a les principals demandes dels ciutadans europeus (lluita contra el canvi climàtic, seguretat alimentaria, conservació del medi ambient, economia circular, desenvolupament de les zones rurals), la UE proposi una reducció del 17% del suport comunitari adreçat als agricultors i ramaders», fet que des de l'organització agrària consideren «contradictori i incoherent».