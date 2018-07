Mor Joan Vilalta, impulsor de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

L'impulsor i president durant 27 anys de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UiER), Joan Vilalta, va morir diumenge al matí en partir una complicació de la malaltia que patia. Vilalta va ser atès d'urgència a l'hospital divendres a la nit. Vilalta va ser un dels impulsors de la UiER, constituïda l'any 1981. El seu primer president va ser Miquel Ferrer però Vilalta ho va ser des de l'any 1984 fins al 2011. Van ser 27 anys de presidència on l'entitat es va desenvolupar fins el que és ara.

Va destacar per la seva capacitat emprenedora, esperit d'iniciativa, sentit de la realitat, responsabilitat i diàleg conciliador inspirat en la confiança en les persones per trobar solucions simples a situacions complexes.

La seva participació en les activitats socials, econòmiques i culturals va ser oberta, generosa i compromesa. Va mostrar el seu compromís amb Catalunya, els seus valors i les seves institucions democràtiques en la seva trajectòria personal i professional.

La seva projecció és àmpliament reconeguda per la societat i especialment com a referent en l'àmbit empresarial, on va exercir el lideratge del teixit associatiu empresarial, en què destaca la iniciativa CIM Barcelona-Vallès amb l'objectiu de la promoció de la Central de Mercaderies CIM-Vallès.

Vilalta també va ser present a la constitució de l'Associació Transpirinenca l'any 1986, participada per Catalunya i França, que ha fomentat les relacions transpirinenques i ha impulsat la seva economia i la seva cultura.

La defensa de les infraestructures viàries i ferroviàries va ser un referent constant de les seves actuacions especialment l'eix ferroviari Barcelona-Tolosa - París per la Cerdanya

Al llarg de la seva vida professional va desenvolupar una intensa activitat emprenedora impulsant, creant i participant en projectes empresarials de diversos sectors de l'economia però destacant especialment el transport de mercaderies per carretera com la seva principal activitat.



Trajectòria professional

El 1951 inicia la seva activitat empresarial amb la participació en la constitució de la societat privada El Ràpid de Ripoll.

L'any 1968 aquesta societat privada es converteix en societat mercantil, Empreses Ramoneda, S.A., amb domicili a Barcelona que posteriorment trasllada la seva seu social al polígon Can Salvatella de Barberà del Vallès.

Empreses Ramoneda, S.A. és una empresa de transports de mercaderies per carretera de capital familiar, de la que n'és soci fundador. Actualment disposa d'unes amplies instal·lacions equipades amb tecnologia de darrera generació que li permet oferir una alta gama de serveis logístics a tot el món.

Compta amb un equip humà de més de 250 persones i amb diverses delegacions a Espanya i Portugal, a més de corresponsals a França, Itàlia i Gran Bretanya. També compta amb una àmplia flota de vehicles propis i d'unes instal·lacions pròpies d'uns 65.000 m2 entre Barberà del Vallès, Barcelona, Madrid i Vigo.

Entre d'altres activitats també va constituir el 1983 a Informàtica del Ripollès, s.a., l' any 1987 va ajudar Frester 2.000, s.l.; i l'any 1989 va crear Serveis Turistícs del Ripollès, s.l. i l'any 1996 va impulsar Euro-concert Internacional, s.l.

La cerimònia de comiat es farà al tanatori de Ripoll avui a les 12 del migdia. Dissabte vinent, a 2/4 d'11 del matí, s'oficiarà una missa al monestir.