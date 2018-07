Maroto avala la transformació digital

La ministra d'Indústria Comercio i Turisme va obrir ahir a Madrid la primera cimera de digitalització DigitalES Summit 2018, organitzada per la patronal tecnològica DigitalES que durant dos dies analitza el futur econòmic i social d'Espanya amb la tecnologia com a motor de canvi.

El president DigitalES, Eduardo Serra, va presentar les xifres de la patronal d'empreses tecnològiques i de digitalització, que «donen feina a 150 mil persones amb ocupació directa, 184.000 indirecte». A més, «aquestes empreses inverteixen més de 2.100 milions d'euros any en R+D, i facturen, en conjunt, 47.000 milions d'euros a l'any, la qual cosa suposa aproximadament el 4% del PIB».

Després de la benvinguda, Reyes Maroto va assenyalar que «la transformació tecnològica constitueix una de les principals palanques per millorar la competitivitat d'Espanya i millorar el benestar social». En aquest sentit, la ministra d'indústria va destacar el moment de canvi que estem vivint que està «dinamitzant les relacions laborals, personals i productives». Per Maroto, la transformació «és evident en àmbits com la indústria 4.0 que aquesta transformant productes i models de negoci», i aposta per encarar els nous desafiaments que Espanya ha d'abordar «com una oportunitat per millorar la nostra posició competitiva».