Treball preveu 1.800 inspeccions contra el frau dels contractes temporals

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha previst que aquest any s'iniciïn un total de 1.800 expedients d'inspecció laboral contra la contractació temporal fraudulenta. Ho va dir durant la seva primera compareixença a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies al Parlament. El Homrani va explicar que la inspecció estarà centrada en el col·lectiu dels joves ja que la temporalitat és un dels problemes que «més pateixen» ja que «dos de cada tres» joves tenen aquest tipus de relació laboral. Així doncs, el departament desenvoluparà «una campanya d'inspecció per tal de transformar a indefinits els contractes de treball celebrats en frau de llei», segons va dir El Homrani. El titular de Treball va precisar que el nombre de treballadors afectats pels expedients serà superior als 1.800. També va avisar que «poden haver-hi de molt potents» i que n'hi haurà dirigits a plataformes d'economia col·laborativa i falses cooperatives. Tanmateix, El Homrani va reconèixer que «com sempre, no serà prou». El conseller de Treball també va posar èmfasi en la lluita contra la bretxa salarial i va assegurar que també serà un «objectiu principal» de la Inspecció de Treball, que vigilarà «la distribució retributiva de gènere de les empreses».

L'actuació contra la desigualtat salarial entre homes i dones també contempla establir un sistema obligatori de registre de plans d'igualtat de les empreses que permeti fer un seguiment efectiu del seu compliment.