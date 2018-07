El benestar animal i la llet

No recordo l'any i tampoc he investigat, era a principis de segle que un dia, en una classe de primer de formació professional agrària, jo explicava zootècnia, les classes eren molt participatives, parlava de la importància que els animals se sentissin bé i fossin ben tractats. Un alumne, abundant en el tema va dir: «Diuen que a l'Empordà quan fa tramuntana les vaques donen menys llet», jo vaig contestar, sembla cert, però no diguis diuen, demostra-ho. A més de l'interlocutor, dos més es van comprometre a fer-ne un estudi seriós. Van analitzar, sempre sota la meva supervisió, quin era el mes en què la tramuntana bufava més dies. Van trobar que era febrer. El treball consistia a controlar durant el mes de febrer la producció lletera diària de deu vaques en deu granges empordaneses i d'una granja de la Vall d'en Bas que ens servia de testimoni comparatiu, ja que aquesta comarca no és afectada per la tramuntana. Els joves alumnes: Carlos Pagès, de Vilarnadal; Albert Vilardell, de Vilafant, i Jordi Costa, de Sant Privat d'en Bas, van demostrar que els dies que feia tramuntana les vaques de l'Empordà produïen entre dos i tres litres menys de llet, depenent de la intensitat del vent i de l'orientació de la granja. El treball es va fer amb la idea de presentar-lo al CIRIT Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic dels joves. El treball va ser premiat. L'èxit va ser tal que els tres joves van ser emprenyats per tots els mitjans de comunicació; premsa escrita, ràdio i especialment televisió, crec que vam aparèixer en tots els mitjans. El motiu va ser un estudi sobre el benestar animal, però llavors no es valorava tant aquest aspecte sinó la tramuntana, l'Empordà, les vaques lleteres. Va ser una anècdota. Avui el 94% dels espanyols considera important el benestar animal a les granges i al 71% li agradaria disposar de més informació sobre el tema. Les dades apareixien en l'article Les vaques felices produeixen llet de més qualitat, publicat al Diari de Girona el passat 28 de juny. L'article feia referència al fet que una marca Qualitat Pasqual, empresa que conec prou bé perquè com a professional he visitat diverses instal·lacions i explotacions. A més de la proximitat de l'origen de l'empresa amb el meu lloc de naixement, Aranda de Duero, que m'ha facilitat conèixer de prop els processos de desenvolupament, entre ells els de benestar animal, que ha anat desenvolupant l'empresa. L'article a què fèiem referència és motivat perquè s'acabava de produir un fet i és que la indústria làctia d'Aranda de Duero ha certificat les 348 granges que li subministren llet fresca mitjançant el segell AENOR de Benestar Animal, procés que s'ha dut a terme amb la col·laboració del IRTA i basat en el referencial europeu Welfare Quality. L'empresa ha apostat en aquesta ocasió per certificar que el producte llet fresca que recull en les 348 ramaderies que mantenen contracte amb Qualitat Pascual, estiguin certificades amb el segell AENOR de Benestar Animal. La certificació de Benestar Animal a Qualitat Pascual demostra que aquesta companyia aposta per diferenciar els seus productes a través de les seves qualitats. En aquest aspecte em pregunto que és el segell AENOR de Benestar Animal. Senzillament que IRTA i AENOR promouen el benestar animal a través del desenvolupament d'una certificació pionera a Europa. Recordo que, avui s'ha demostrat, quan vam fer amb el treball premiat pel CIRIT encara que no se li va donar la importància que té, el benestar animal és un dels pilars essencials de la producció ramadera per garantir la seguretat i qualitat alimentàries. L'aplicació de bones pràctiques en aquest àmbit té un impacte directe en la qualitat dels productes i també influeix en la reducció de costos de producció, fent possibles models més eficients i sostenibles. Els consumidors cada vegada donen més valor a l'origen i la sostenibilitat dels productes, així com al respecte i les cures dels animals. Si bé la legislació és cada vegada més exigent, tradicionalment l'avaluació del benestar animal s'ha centrat a revisar requisits en relació amb les instal·lacions. Arran del treball del IRTA en el projecte de recerca europeu Welfare Quality®, i atès el creixent interès social i sectorial per conèixer i millorar les condicions de benestar dels animals, IRTA i AENOR van impulsar l'esquema de certificació de Benestar Animal AENOR Conform basat en l'avaluació directa de l'estat dels animals i el seu comportament. Aquest model pioner a Europa té en compte diferents paràmetres agrupats en 4 principis bàsics: bona alimentació, bon allotjament, bon estat de salut i comportament apropiat per a les necessitats de l'espècie. A partir d'una mostra d'individus de la granja, i tenint en compte criteris definits i estandarditzats, s'analitza com es troben realment els animals, més enllà de les condicions en què s'allotgen.

El primer segell de Benestar Animal es va concedir el 2014 i des de llavors s'han certificat granges d'importants empreses de tot el territori espanyol en producció de llet, ous i carn de pollastre, boví i porcí. L'acreditació també s'ha concedit a escorxadors i empreses distribuïdores. L'IRTA segueix investigant i desenvolupant nous models d'avaluació del benestar animal, aplicables també a espècies no previstes inicialment en el projecte Welfare Quality, com a part de l'estratègia global per al desenvolupament de sistemes de producció més eficients, responsables i sostenibles. Vull agrair a aquells tres joves alumnes, avui grans professionals, el treball pioner sobre el benestar animal i a Qualitat Pascual, que ha aconseguit certificar les 348 ramaderies subministradores de llet fresca, cosa de dona garantia als consumidors.