Els productors veuen la venda de llet crua com una oportunitat, «tot i que no serà la solució als problemes del sector»

En els últims deu anys, el nombre d'explotacions ramaderes de vaques de llet a Catalunya s'ha reduït notablement i alguns sindicats ho han xifrat a la meitat. En aquest sentit, des del sector, la iniciativa aprovada la setmana passada pel Departament que dirigeix la consellera Teresa Jordà de vendre llet crua es veu com una oportunitat. Amb tot, els ramaders també són conscients que no serà la solució "a tots els problemes del sector", tal com ha destacat aquest divendres des d'una explotació de Les Llosses (Ripollès) un dels ramaders interessats, Pep Alsina. Els productors preveuen que l'impacte de la mesura en els comptes serà "més aviat petit", de moment, perquè la mesura arriba "deu anys tard". Amb tot, per Alsina, el més important és que "la porta no es tanqui", ja que potser en alguna explotació els ajudarà a tirar endavant, tot i que d'altres de grans dimensions ni s'ho plantegin.

Comprar llet directament acabada de munyir ja torna a ser possible després de 28 anys. En la seva visita a l'explotació del Mas el Lladré (Ripollès), la consellera Teresa Jordà ha destacat l'esforç de reestructuració tecnològica i professional que està duent a terme el sector lleter. Jordà ha posat de manifest que el nou decret ha de servir perquè els ramaders puguin "revalorar" el seu producte.

La consellera ha defensat els estrictes controls higiènics i sanitaris que han de passar els productors que volen vendre llet crua just després de munyir-la. Jordà ha posat en valor les bones pràctiques i la bona gestió dels professionals que han permès que Catalunya ja tingui la condició europea de zona lliure de brucel·losi bovina. Amb tot, però, per normativa, l'obligació dels consumidors un cop hagin comprat la llet crua serà bullir-la una vegada.

Teresa Jordà ha recordat que el nou decret garanteix principalment el compliment de bones pràctiques higièniques i d'autocontrol per part del productor establint els requisits que han de complir les explotacions a l'hora de produir, manipular, envasar, transportar, etiquetar, vendre i informar el consumidor. Aquests controls són els ja establerts en la normativa europea en matèria d'higiene alimentària i s'hi ha afegit uns requisits addicionals relatius a la prevenció de mamitis, paràmetres microbiològics i contaminants químics. La normativa també incideix en la neteja dels equips i inclou una formació obligatòria del personal de l'explotació.

Per la consellera, amb la mesura, es dona continuïtat a l'economia circular i es potencia la venda de proximitat i el producte del territori. A més, gràcies a aquest contacte també s'estableix un vincle directe entre el consumidor i el productor.



Una nova oportunitat



Precisament, un dels productors de llet crua, Pep Alsina, qui porta anys venent llet crua però a través d'una màquina expenedora, ha celebrat la notícia, i ha assenyalat que tot i ser un pas important, la iniciativa ha arribat tard. "Ara el productor que vulgui podrà vendre llet crua, qui en vulgui comprar la podrà comprar i el Departament controlarà que ho fem bé", ha destacat. Més important que els controls, però, "hi ha la mentalitat del productor que les coses s'han de fer bé", ha reivindicat.

Alsina també ha posat en valor el factor emocional que té la venda directa. "La gent ve a buscar la llet, i potser després també compren embotits o nous. Llavors ja és un paquet", ha explicat. "És molt bonic que la gent vingui a casa teva, valori la feina que fas i després tornin", ha assenyalat orgullós.

Des de Mas el Lladré, el seu propietari, en Joan, ha reivindicat la qualitat del producte que elaboren els productors per davant del que passa per la indústria i després acaba arribant als supermercats. Aquest productor reivindica la manera que té cada explotació de produir la llet, cosa que li dona unes qualitats organolèptiques úniques. "La llet no tota és blanca i ja està. Cada explotació té la seva manera de produir-la, però quan arriba a la indústria es barreja tota", ha explicat. En el seu cas, de moment en posarà a la venda entre 50 i 100 litres i, segons la demanda, anirà ajustant les quantitats.

Segons dades del Departament, de les 490 explotacions lleteres del país, 29 fan venda directa. Tot i que el registre que recull les que podran vendre llet crua encara no està actualitzat, tot fa pensar que aquelles que es podrien plantejar sumar-se a la venda de llet acabada de munyir podria rondar aquest nombre.