El preu de l'habitatge creixerà un 5,4% aquest any i les vendes, un 24%

El preu de l'habitatge creixerà un 5,4% el 2018 i s'accelerarà la compravenda d'habitatges per aquest any, fins a prop de 670.000 operacions, la qual cosa suposa un 24% més respecte a l'estimat per a 2017, segons el sisè informe sobre el «Mercat residencial a Espanya» elaborat per Servihabitat Trends, la plataforma d'investigació i anàlisi del sector de Servihabitat.

L'informe preveu un creixement del 5,4% per aquest any, un percentatge inferior al que va tancar el 2017, quan va créixer un 6,2%. A Cantàbria, Castella-la Manxa, Aragó, Astúries, Navarra i la Rioja registren més operacions que la mitjana nacional i una evolució del preu per sota de la mateixa.

A més, assenyala que l'esforç mitjà que ha de realitzar una llar a Espanya per a l'adquisició del seu habitatge, segons el nombre d'anys de renda bruta que hauria de destinar al seu pagament, segueix creixent moderadament, situant-se entorn dels set anys a tancament de 2017. En paral·lel, les compravendes seguiran registrant un creixement sostingut, amb una previsió de 669.739 habitatges venuts al final de l'exercici, la qual cosa suposa un augment del 24,3% respecte a 2017.

Per comunitats autònomes, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya lideren el volum de compravendes previst per a 2018, amb Ceuta i Melilla, La Rioja i Navarra a la cua. Per tipologia, les previsions de Servihabitat per a 2018 indiquen que pot repartir-se en un 8,5% per a l'obra nova i un 91,5% per a la segona mà.