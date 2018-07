Banc Sabadell destina 826 milions a finançar empreses gironines fins al juny

L'activitat de negoci del banc a les comarques gironines manté el dinamisme dels darrers trimestres, tant en finançament com en recursos de clients. Banc Sabadell ha augmentat la nova producció en crèdit fins als 897,7 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. L'entitat també ha incrementat la concessió d'hipoteques. Entre gener i juny, s'han tancat operacions per finançar la compra d'una llar per un import de 79,5 milions d'euros, un 6,7% que en el mateix període de l'exercici anterior.

La contractació de productes d'inversió i protecció ha experimentat alces respecte a fa un any. Els recursos de clientes destinats a fons d'inversió s'han elevat fins al 510 milions d'euros, un 5,3% més. D'altra banda, els ingressos per la contractació de pòlisses d'assegurança ha crescut un 32,8%.

El volum de negoci de Banc Sabadell a Girona ascendeix als 5.398 milions d'euros, un 2,7% més respecte al trimestre anterior. L'entitat ha captat prop de 7.309 clients durant els primers sis mesos de l'any al conjunt de la província.

Ahir el Sabadell va fer balanç gobal del primer semestre on va guanyar 120,6 milions d'euros , el 67,2% menys per provisions extraordinàries. La venda de les carteres d'actius immobiliaris problemàtics per un valor acumulat de 12.200 milions d'euros més els costos de la migració per la compra del banc britànic TSB han condicionat en molt el resultat final de Banc Sabadell en el primer semestre. En concret, només per neutralitzar la sortida del balanç de 12.200 milions d'euros en actius problemàtics ha obligat a fer unes provisions extraordinàries d'uns 125 milions d'euros, cosa que ha llastat en termes comptables el benefici ordinari de l'entitat. Així, el banc presidit per Josep Oliu ha guanyat 120,6 milions d'euros el primer semestre, un 67,2% menys que el mateix període de l'any passat, un cop assumides les provisions extraordinàries. Sense aquest factor extraordinari i sense els costos de migració, el benefici del banc s'ha situat en 456,8 milions d'euros, el 24,4% més.

El banc assegura que el benefici del Sabadell, sense els costos associats al TSB, hauria estat de 317,7 milions d'euros, tenint en compte les provisions extraordinàries de 125 milions d'euros per neutralitzar l'efecte de la venda dels actius immobiliaris problemàtics.