Els impostos a pagar pels lloguers

? L'increment del nombre de propietaris que es decideixen a llogar els seus habitatges com a apartaments turístics a través de webs com AirB&B o Wimdu ha portat l'Agència Tributària a publicar una petita guia sobre el tractament fiscal d'aquesta activitat per evitar malentesos. En aquest sentit, el primer que aclareix l'organisme és que els impostos a pagar difereixen si el propietari es limiti a oferir l'allotjament o si, a més, ofereix als hostes altres serveis addicionals com la neteja de l'apartament –amb excepció de la que es practica entre client i client–, bugaderia o restauració.

En aquest últim cas, s'entendrà que l'activitat va més enllà del simple arrendament i que s'està realitzant una activitat hotelera. Així, caldrà declarar l'Impost d'Activitats Econòmica, en l'IRPF també tributarà com a activitat econòmica i, a més, caldrà abonar un IVA del 10%.

Per contra, si el propietari es limita estrictament al lloguer, els ingressos queden lliures d'aquest últim impost i tributaran com a rendiment del capital immobiliari a la declaració de la renda. Això sí, sense la reducció del 60% que s'aplica quan l'immoble es destina a habitatge habitual. També caldria abonar l'Impost de Transmissions Patrimonials encara que la quantitat a aplicar sol ser nímia. En tots dos casos, els intermediaris tenen obligació d'informar de les dades dels propietaris dels immobles.