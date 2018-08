Salut custodia fins a 12.000 historials de clients d'iDental

El Departament de Salut ja custodia fins a 12.000 historials dels pacients d'iDental Girona, que fins l'escorcoll de la setmana passada encara estaven dins de la clínica, tancada amb cadenat. Fins que l'Audiència Nacional no va acceptar investigar aquesta presumpta estafa, no es va donar el vistiplau perquè la Policia Nacional, reforçada pels Mossos d'Esquadra, escorcollessin la clínica i s'emportessin tota la documentació necessària. Aquesta és una molt bona notícia per als pacients de Girona. D'aquesta manera, finalment els afectats ja poden recollir les seves històries clíniques al Departament de Salut, on hauràn de fer prèviament una sol·licitud.

Els historials eren una de les demandes més importants dels perjudicats per «l'estafa». Concretament des de l'Associació d'Afectats d'iDental Girona, des del primer moment havien expressat el seu requeriment. «Aquests documents serveixen com a prova per qualsevol judici, o per posar una denúncia. Altres comunitats ja els tenien custodiats i nosaltres encara no», expressa el president de l'Associació, José Luis Soto.

Fins ara, encara no hi ha hagut ningú que hagi pogut anar a recollir el seu historial. Estan realitzant un llistat amb tot aquell que els desitgi obtenir, perquè no tothom té interès en aquesta causa: «Hi ha pacients que ja s'han buscat la vida pel seu compte i estan sent atesos per Dentix, altres que directament no tenen la informació i no saben cap on dirigir-se...», explica María Dolores, una de les caps de la plataforma d'afectats a Girona.

La manca d'atenció i de desemparament per part de les institucions gironines és una de les queixes destacades d'aquest «greu problema sanitari», com el descriuen els afectats. «Hi ha gent menjant farinetes per culpa d'això i altres a la llista de morosos per haver decidit deixar de pagar el crèdit a una financera per un servei que ja no rebrem», explicava Natàlia, una de les pacients més involucrades, que afegia: «Només ens envien d'un costat a l'altre sense donar-nos cap solució».



Ja són 391 denúncies als Mossos

La xifra no és petita. Des del 23 de juliol fins al moment, els Mossos d'Esquadra de la regió policial de Girona tenen registrades 391 denúncies pel cas iDental. Segons les dades de la policia, en només 5 dies (del 18 de juliol al 23) les denúncies van augmentar a 180. Aquestes reclamacions provenen de tota la província de Girona, ja que la clínica amb seu al carrer Emili Grahit era l'única existent en tot el territori.

La policia va informar que darrere de cada una de les denúncies podia haver-hi més d'un afectat: «Una denúncia registrada pot significar el pare i les nenes d'una mateixa família», van declarar.