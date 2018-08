Inversions per vacances

L'estiu ja és aquí i el que la nostra ment vol és descansar i desconnectar. En l'àmbit financer això passa per deixar la casa neta i recollida. En altres paraules, valorar el risc que estàs assumint amb les teves inversions i actuar en conseqüència.



El problema és que moltes persones identifiquen la tranquil·litat a l'estiu amb realitzar moviments en la seva cartera. És molt habitual fer reemborsaments en fons d'inversió i desfer posicions en inversions borsàries en els mesos d'estiu. Segons dades d'Inverco, els reemborsaments tendeixen a augmentar al juny i les aportacions a caure al juliol i agost.

És realment necessari?

Abans de prendre una decisió, convé analitzar la situació i estratègia de la nostra cartera sense deixar-se portar per les emocions. Per a un inversor a llarg termini, la gran majoria, el fet d'anar-se'n de vacances no hauria de ser un esdeveniment tan rellevant com replantejar completament la composició de la seva cartera. El motiu? Quan l'horitzó d'inversió és a llarg termini, les possibles pujades i baixades que es puguin produir en el mercat a curt termini no han de suposar un motiu de preocupació, atès que la intenció no és vendre just en aquest moment. És més, de vegades, per prendre decisions precipitades es tanquen posicions en veure descensos puntuals, perdent-se després la recuperació.



Com hem d'actuar en el període de vacances? Potser un bon punt de partida és plantejar-nos quantes vegades hem revisat l'estat de les nostres inversions en l'últim mes. És molt fàcil que la resposta sigui una o cap si invertim en fons indexats o si estem invertint a llarg termini.

Un altre dels aspectes que hem de tenir en compte és que "sobrereaccionar" en l'àmbit borsari implica costos. Tant si parlem de fons d'inversió com d'accions; vendre podria implicar el pagament de comissions i d'impostos que, en el cas dels fons, podríem estalviar-nos pels seus avantatges fiscals si en comptes de fer un reemborsament, fem un traspàs a un altre fons.



És bo desfer posicions per 30 dies de vacances?

Possiblement no, encara que és una decisió molt personal. No tothom té la mateixa percepció de risc i l'important és no superar el llindar del son, és a dir, aquest punt en què les nostres inversions ens impedeixen dormir amb tranquil·litat.

Segueix connectat amb les teves inversions

Una solució passa per establir alertes concretes en cas de caigudes per un determinat llindar per als fons d'inversió i ordres de prou pèrdues en el cas de les accions. Així ens assegurarem que tindrem marge d'actuació en el primer cas i que es vendran si baixen més del desitjat.

I si malgrat tot volem prendre mesures, en el cas d'un fons gairebé sempre serà més recomanable fer un traspàs cap a un fons més conservador i amb menys volatilitat abans de desfer posicions. El motiu és que si sol·licitem el reemborsament, perdrem l'avantatge fiscal d'aquests productes per invertir a llarg termini. Bon estiu i gaudiu de les vacances!