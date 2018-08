BBVA perd un 8% del seu valor en Borsa en dos dies per la caiguda de Turquia

BBVA va completar ahir sis jornades borsàries consecutives en vermell que sumen una caiguda del 9,98% en Borsa des del passat 3 d'agost, fins a situar-se en un preu de 5,45 euros per acció, el més baix des d'octubre de 2016.

Només en les últimes dues jornades, l'entitat presidida per Francisco González s'ha deixat un 8,22% en Borsa, més de 3.260 milions d'euros, llastrada per la caiguda de la lira turca a causa de l'alta exposició del banc al país.

En concret, BBVA té a Turquia al voltant de 45.000 milions d'euros en crèdits concedits, un 14% de la seva cartera total. L'entitat va entrar al país otomà amb la compra d'un 24,89% de Garanti Bank el març de 2011, una participació que ha elevat fins a gairebé el 50% actual.

No obstant això, la inestabilitat política ha portat la lira turca a depreciar-se enfront de l'euro entorn d'un 43% des de principi d'any, una caiguda que es va veure agreujada divendres passat després de l'autorització del president dels EUA, Donald Trump, per pujar els aranzels aplicats a les importacions d'acer i alumini procedents de Turquia, que assoliran el 50% i el 20%, duplicant així el seu actual import, com a resposta a la caiguda de la moneda.



La intervenció del Banc Central

El Banc Central de Turquia va anunciar una bateria de mesures per combatre les potencials dificultats del sector bancari del país otomà, rebaixant els requisits d'encaix per a les entitats per alliberar així fons al sistema financer, i es va comprometre a subministrar «tota la liquiditat necessària» als bancs turcs.

No obstant això, BBVA no va aconseguir frenar la caiguda i va perdre un 3,22% del seu valor en la jornada, és a dir, 1.213 milions d'euros de capitalització que se sumen als 2.047 milions del passat divendres.