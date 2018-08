Els afectats d'iDental, davant el Col·legi d'Advocats: «Demanem justícia gratuïta»

Una trentena d'afectats per «l'estafa» d'iDental es van reunir ahir davant del Col·legi d'Advocats de Girona per demanar justícia gratuïta i, sobretot, «atenció i ajuda», en tractar-se de pacients amb ingressos baixos que no poden fer front a les despeses que comporta un advocat. «Creu-me que si estem aquí és per alguna cosa», va afirmar una de les assistents, Roser Piqueras. Ella va pagar tot el tractament a través del banc i demanant préstecs a familiars i amics. Ara es troba amb el servei a mitges i està a l'espera de com es resolgui tot: «Ja ens vam esforçar per pagar-ho tot en aquesta clínica, si ara anem a una altra...», explicava Piqueras.

El sol del matí d'un 16 d'agost els va obligar a concentrar-se sota l'ombra dels arbres. «No volíem que la baixa activitat de l'estiu ens fes desaparèixer del mapa, ja que ens diuen que ara és un mes molt dolent», va explicar Maria Dolores García, representant de l'Associació d'afectats a Girona. Lamentablement per a ells, que des de les 10 del matí fins la una del migdia van ser davant l'edifici, la concentració no va tenir absolutament cap efecte sobre el Col·legi d'Advocats. El degà, Carles McCragh, no hi era i ningú no els va atendre. Resten a l'espera d'una entrevista amb McCragh a partir del 20 d'agost. En veure'ls i conèixer les intencions, el guàrdia de seguretat es va instal·lar a la porta, per no deixar-los entrar. Això sí, els va permetre que col·loquessin les seves pancartes i xiulessin amb els seus xiulets. Malgrat que la situació no és la més favorable, l'humor no els falla mai: abans de marxar, una de les afectades es disposa a fer una foto amb el seu mòbil al Col·legi d'Advocats «per al record, per la seva meravellosa col·laboració», va dir en to irònic.



Peritatges gratis

Els afectats de Girona, com els de la resta de l'Estat espanyol, entenen que el que estan vivint és cent per cent una crisi sanitària que haurien de gestionar les administracions públiques. En aquest sentit, els afectats demanen al Govern una partida pressupostària que cobreixi la realització dels peritatges, perquè els necessiten de cara a qualsevol acció judicial. «Sense un peritatge no podem demostrar davant d'un jutge el que ens han fet i el que no», afirmava una de les afectades. Els peritatges costen al voltant dels mil euros, «i no tots podem pagar-los», lamentaven.