Els bons verds

Segur que en algun moment heu llegit en premsa que alguna empresa destacada havia completat l'emissió d'un bo verd dins del seu programa d'emissió i/o refinançament de deute. Analitzarem les principals característiques i per què les empreses opten per aquest tipus de bons en els seus plans d'obtenció de diners.

Un bo verd és un bo que té la mateixa estructura legal que qualsevol altre, però té una gran particularitat: l'emissor es compromet específicament al fet que els recursos obtinguts seran utilitzats per a projectes verds i, per tant, sostenibles i socialment responsables, en àmbits com per exemple energies renovables, eficiència energètica, transport net i gestió de residus.

El primer bo verd va ser emès l'any 2007 pel Banc Europeu d'Inversió. Actualment el volum de bons verds supera els 100.000 milions d'euros i les emissions estan duplicant d'un any per a l'altre.

Hi ha tres estàndards internacionalment acceptats per definir els criteris a seguir per establir els requisits i pautes que s'han de seguir perquè una emissió de deute tingui el segell: ICMA (International Capital Market Association), The Green Bond Principles i The Social Bon Principles.

Encara que a Espanya no és un aspecte que tingui molta rellevància, cada vegada hi ha més inversors i països que tenen en compte la inversió ESG (Environmental, Social and Governance).

S'estima que les inversions mediambientals, socials i de governança corporativa seran cada vegada més populars, de manera que les empreses cada vegada tenen més en consideració la responsabilitat social corporativa i el seu paper en aquest nou entorn per poder arribar al màxim públic i als màxims inversors possibles.

El principal avantatge dels bons verds és que donen accés als emissors a un nou univers d'inversors. De fet hi ha fons d'inversió i de pensions que en el seu mandat tenen requisits clars que només poden invertir en bons o empreses que compleixen amb aquests paràmetres.

Aquesta nova realitat de vehicles d'inversió que per imposició han d'invertir en aquest tipus de deute genera que les empreses tinguin un gran incentiu a arribar a ells, ja que l'atracció pel seu deute és alta perquè actualment no hi ha moltes alternatives en aquest mercat, i això genera que estiguin disposats a pagar més per aquest producte diferent i que s'ajusta al que busquen.

Alguns projectes que s'han finançat amb aquest tipus d'emissions han estat

plantes fotovoltaiques, plantes eòliques, el tramvia de París, recerca i desenvolupament de cotxes elèctrics i híbrids i plantes de reciclatge de residus urbans.

A causa de la diversificació que ofereixen i els seus avantatges fiscals, els fons d'inversió serien el vehicle més recomanable per poder accedir a la inversió en aquest tipus de bons. Hi ha diversos dins d'aquesta categoria, entre els quals es pot fer referència al Credit Suisse Green Bond BH o el NN Euro Green Bond P Cap, per posar alguns exemples.