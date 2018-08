El Corte Inglés pacta la sortida de Gimeno i De la Rosa aposta pel comerç «omnicanal»

El president d'El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, va transmetre als accionistes del grup l'aposta per consolidar la «unitat» en la companyia després de la renúncia de Dimas Gimeno i per impulsar l'omnicanalitat i la internacionalització com a palanques de creixement del grup per als anys vinents. «La nostra prioritat és consolidar la unitat com a norma fonamental i base de la nostra fortalesa», va dir.

Durant el seu primer discurs en la junta com a president de la companyia, Nuño de la Rosa, que va accedir al càrrec el 14 de juny després de la destitució de Dimas Gimeno, va subratllar que la prioritat és «consolidar la unitat com a norma fonamental i base de la nostra fortalesa», segons fragments del seu discurs inclosos en un comunicat remès ahir per El Corte Inglés.

«Unitat en el consell d'administració, unitat en la direcció de l'empresa i unitat dels nostres empleats i col·laboradors», va afirmar l'executiu, qui va subratllar que l'objectiu és que aquesta unitat sigui percebuda per clients, proveïdors, institucions i accionistes.

Nuño de la Rosa va afirmar que donarà «un nou impuls en transparència i bon govern corporatiu» i va avançar els eixos del pla estratègic engegat per reforçar el negoci de distribució del grup: marques, omnicanalitat i internacionalització.

En la seva opinió, la companyia és «un focus d'atracció de firmes nacionals i internacionals que valoren la seva capacitat per construir marca» i, ara com ara, no té sentit parlar de vendes a internet i off-line. «Els consumidors requereixen experiències integrades entre el canal físic i el digital, sense friccions, amb idèntic accés a catàleg i oferta comercial. Es tracta d'una transformació cultural perquè ja no existeix un negoci físic i un altre digital, sinó un únic negoci integrat», va apuntar.

Quant a la internacionalització, va explicar que la globalització ha de ser una de les grans aspiracions d'El Corte Inglés perquè té «marca, producte, servei i, sobretot, vocació d'estudiar oportunitats fora d'Espanya».

«Compto amb tots i cadascun de vosaltres per seguir construint El Corte Inglés del segle XXI, amb l'essència de sempre, però amb la modernitat que ens exigeix el present, i la responsabilitat que ens imposa el futur», va dir Nuño de la Rosa davant la junta.

La Junta d'El Corte Inglés va donar ahir llum verd a la sortida de l'expresident del grup de distribució Dimas Gimeno del consell d'administració de la companyia i va aprovar el nomenament de l'economista Fernando Becker en qualitat de conseller independent.



Amplia el seu consell

A més, la junta va renovar com a consellers Florencio Lasaga (83 anys) i Carlos Martínez Echevarría (81 anys), que passen d'executius a externs; i Cartera Mancor (7%), representada per Paloma García Peña, va informar ahir El Corte Inglés.

També va aprovar la reincorporació de Corporació Ceslar (9%) al màxim òrgan de decisió de l'empresa, la representant de la qual, Carlota Areces, va ser expulsada per la junta l'agost de 2015 després de, suposadament, revelar informació confidencial del grup en el marc de l'operació que va donar entrada a la companyia al xeic Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani (10%).

Així, el consell d'administració d'El Corte Inglés passarà de deu a onze membres i aposta per la seva professionalització amb la incorporació d'un nou membre independent, categoria que fins ara només posseïa Manuel Pizarro.

L'òrgan rector queda format pel mateix Jesús Nuño de la Rosa com a president del grup i pels consellers Marta i Cristina Álvarez Guil, Florencio Lasaga Munárriz, Carlos Martínez Echavarría, Manuel Pizarro Moreno, Víctor del Pozo Gil, Shahzad Shahbaz, Cartera Mancor, Corporació Ceslar i Fernando Becker, mentre que Antonio Hernández-Gil exerceix les funcions de secretari.

Entre altres càrrecs, Becker ha estat conseller d'Economia i Hisenda de la Junta de Castella i Lleó, president de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ha ocupat diversos llocs directius a Iberdrola, entre ells el de director financer i el de corporatiu, companyia en la que ha ocupat la major part de la seva vida laboral.

Tant la junta com el consell que tradicionalment la precedeix es van desenvolupar en absència de Gimeno, que sí que va acudir a la reunió del consell que es va celebrar dissabte, amb caràcter extraordinari, i en el qual va presentar la seva renúncia al càrrec.

A última hora del dissabte, el consell va acceptar la dimissió de Gimeno com a conseller després d'arribar a un acord econòmic sobre la seva «quitança», ja que la seva sortida del consell suposa trencar la seva relació laboral amb la companyia, a la qual romandrà vinculat únicament com a accionista.



Pacte i retirada judicial

El pacte, assolit in extremis després de mesos de negociació i poques hores abans que se sotmetés a la junta el seu cessament a proposta del consell, inclou la retirada de les actuacions judicials contra El Corte Inglés que va emprendre després de la seva destitució com a president el 14 de juny, van informar fonts coneixedores de l'acord.

En concret, es compromet a retirar la demanda que va presentar per impugnar la reunió del consell que va acordar la seva destitució com a president.

D'altra banda, va presentar una querella criminal contra l'exdirector dels serveis de seguretat per un delicte societari i un altre de corrupció entre particulars per presumptament adjudicar contractes «inflats» a empreses del seu entorn familiar.

Segons van explicar fonts jurídiques, mentre en el cas de la demanda el poder de disposició el tenen les parts, la qual cosa significa que poden desistir en qualsevol moment, en el cas de la querella i en tractar-se de delictes «semipúblics», encara que la retiri, el fiscal pot decidir continuar amb les actuacions, cosa, no obstant això, poc habitual.

En haver renunciat al càrrec de conseller en lloc de ser cessat, es tanca la porta al fet que Gimeno pogués impugnar en els tribunals la seva sortida del consell d'administració del grup en cas d'haver estat destituït.

Fonts properes a Gimeno van assegurar que va decidir renunciar a seguir formant part del consell d'administració per no perjudicar els interessos d'El Corte Inglés i «donat el grau de tensió que s'havia assolit en les últimes setmanes».

L'acord afectaria exclusivament la seva sortida d'El Corte Inglés i, per tant, queden al marge les demandes interposades per Gimeno, la seva mare i el seu oncle –tots dos, germans del difunt Isidoro Álvarez–, en relació amb IASA.

En aquesta societat, tenedora de les accions que Isidoro Álvarez tenia en El Corte Inglés (22,18%), les germanes posseeixen el 69% i la família de Gimeno el 31% restant, la qual cosa equival a una participació de l'entorn del 7% en el grup de distribució.