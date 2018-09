Catalunya facilitarà les històries mèdiques als pacients d'iDental

Les 14 comunitats autònomes que tenen afectats pel frau d'iDental han acordat aquest dijous un protocol d'actuació amb el magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata, pel qual facilitaran als pacients còpia dels historials mèdics que tenien en aquestes clíniques dentals low cost i remetran còpia digitalitzada al Jutjat Central d'Instrucció número 5, que investiga la causa.

És la principal conclusió d'una reunió que han mantingut representants de les àrees de Sanitat, Consum i Benestar Social de totes les comunitats a excepció de La Rioja, Balears, Navarra, Ceuta i Melilla, per conjuminar esforços de coordinació de cara a la investigació d'aquesta macrocausa, que ha deixat centenars de milers d'afectats -entorn de 400.000 segons les primeres estimacions-- per tot el país.

En concret, segons van anar explicant als mitjans al final de la reunió els representants de diferents comunitats autònomes assistents, a Andalusia la xifra d'afectats ronda els 90.000, serien 42.000 a Catalunya, 200.000 a la Comunitat Valenciana i 12.000 a Aragó. No obstant això, són xifres globals de pacients d'iDental en aquests territoris, la magnitud real del problema veurà la llum quan es processin tots aquests historials mèdics.

Es tracta de la primera reunió d'aquestes característiques que se celebra a l'Audiència Nacional, cosa que han destacat els assistents, i obeeix a la complexitat i la magnitud d'aquesta causa per la qual ja hi ha obertes 200 peces amb diligències d'investigació en diferents províncies, peces que podrien arribar a superar el miler.

El sotsdirector d'inspecció de serveis sanitaris de la conselleria de salut d'Andalusia, Blas García, va posar en valor aquest esforç i va destacar així mateix que en la reunió, a la qual també han assistit representants del Ministeri de Justícia i la Fiscalia, se'ls va informar de l'engegada «d'una oficina específica per a aquest cas» on es centralitzaran tant les investigacions (perquè a més de delictes contra la salut pública s'investiguen delictes econòmics), com la informació dels pacients. Segons va explicar, en la seva comunitat la xifra d'afectats estaria entre les 80.000 i les 90.000 persones de totes les províncies menys Huelva i Jaén, encara que l'Executiu regional encara no ha tingut accés als expedients mèdics d'iDental i la xifra pot variar. La conselleria desplegarà punts d'atenció en tots els territoris amb damninificats i les històries mèdiques se centralitzaran als hospitals.