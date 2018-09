Què són els valors cíclics?

El món borsari és un ecosistema complex perquè les dinàmiques i regles internes no són fàcils de comprendre en un primer acostament. El mateix passa amb el llenguatge, ja que té el seu propi argot i els seus propis codis que a molta gent li resulten desconeguts. Un d'aquests conceptes és el dels valors cíclics. Avui desxifrarem què són i com es comporten.

Parlem de valors cíclics quan ens referim als valors (empreses que cotitzen en borsa) que es mouen en sintonia amb l'evolució de l'economia. És a dir, el seu preu puja quan l'economia viu moments de creixement i igualment cau quan aquesta entra en recessió o redueix el ritme de creixement. És a dir, aquests valors estan molt lligats a l'activitat econòmica. De fet, els indicadors d'aquestes empreses són un bon termòmetre per entendre l'estat de la macroeconomia d'un país. Però, de quins sectors parlem?

Com hem assenyalat, es tracta d'accions d'empreses molt vinculades a la marxa econòmica. És a dir, quan les coses van bé, es construeix més, es viatja més, es consumeix més fora de casa, es demanen més préstecs... Per tant, parlem de companyies de sectors tan dispars com les finances, el turisme, el consum, els immobles o les manufactures.

Per tant, aquests valors solen pujar amb velocitat i de forma vertical en períodes expansius i caure amb la mateixa força en els recessius. Davant d'aquest panorama, quina és la millor estratègia a seguir? Com apunta la lògica, és recomanable comprar en períodes alcistes quan hi ha molt volum de contractació i vendre quan les coses comencen a torçar-se.

Però, en aquest últim escenari, no hem de vendre quan ja la situació és complicada, sinó quan els indicadors econòmics comencin a donar símptomes d'esgotament. Això podem veure-ho en les previsions econòmiques que tant entitats privades com públiques van donant cada poc temps de l'economia espanyola i la mundial. Un altre bon indicador és el de la compravenda d'habitatges, el consum elèctric, el preu dels carburants o el de la resta de matèries primeres. Si ens mantenim atents a aquests mercats podrem sortir dels valors cíclics abans que sigui massa tard. Dins de la borsa espanyola podríem considerar valors cíclics ACS, Mediaset o Meliá Hotels. L'antònim és el que es qualifica de valor defensiu, que es caracteritza perquè el seu negoci no es veurà tan afectat en cas de recessió econòmica.