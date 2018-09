El Pacte de Toledo s'entrebanca altre cop amb la revalorització de les pensions

El Pacte de Toledo va desconvocar la reunió prevista per ahir al Congrés amb la finalitat de donar més temps per trobar un acord per a la recomanació dedicada a la garantia del poder adquisitiu i la revaloració de les pensions. Segons fonts de la comissió, els grups han optat per anul·lar la reunió amb la finalitat d'arribar en millors condicions per a l'acord en aquesta recomanació, després d'haver negociat l'inici d'una nova redacció.

En reunions i contactes durant aquests dies els grups havien decidit reprendre la negociació d'aquest punt, redactant conjuntament la recomanació, ja que veien impossible arribar a un acord conjugant les dues propostes que, fins llavors, estaven damunt de la taula de la comissió que presideix Celia Villalobos: una d'Units Podemos i una altra del PDeCAT, recolzada pel PP.

A partir d'aquí, els grups van explorar la possibilitat de reprendre des de la base l'actual recomanació, revisada per última vegada en 2011, i partir des de la base d'aquesta redacció, ja que la falta d'un acord en com garantir el poder adquisitiu podria deixar en suspens la mateixa.

Aquesta redacció defensa el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes, esmenta l'IPC, igual que en les propostes en les quals treballava el Pacte, i recull la necessitat d'introduir nous elements, tals com l'evolució de l'economia, els salaris o l'evolució dels ingressos.



Tensió a les portes del Congrés

La manifestació periòdica que pensionistes realitzen en els últims mesos als voltants del Congrés dels Diputats va derivar ahir en moments de tensió davant la negativa de la Policia a permetre que els manifestants pugessin fins a la porta dels Lleons, ja que estava reunit el Ple.

Els pensionistes van intentar en diverses ocasions tirar a terra les tanques de seguretat de la Carrera de San Jerónimo, i en algun moment ho van aconseguir, però els agents antidisturbis van tornar a col·locar-les al seu lloc i van impedir que els manifestants avancessin cap al Congrés.