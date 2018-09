KPMG i Prensa Ibérica potencien el projecte «Los que dejan huella» amb importants novetats

La firma KPMG, que ofereix serveis d'auditoria i assessorament en 156 països, i Prensa Ibérica, grup multimèdia que edita disset periòdics regionals i locals a Espanya, han assolit un acord per a la posada en marxa conjunta d'una nova edició de Los que dejan huella, iniciativa periodística que culminarà amb la publicació d'un llibre que recull una sèrie de casos d'èxit explicats pels mateixos empresaris de referència que els protagonitzen.

A partir d'entrevistes en profunditat amb presidents de les més importants companyies, es presenten al lector històries i experiències úniques d'emprenedors que, guiats per l'esperit de superació, l'afany per innovar, la cultura de l'esforç i la fe en les seves possibilitats, han realitzat assoliments dignes de ser explicats.

Hilario Albarracín, president de KPMG Espanya, assegura que «en un entorn de transformació dels negocis resulta clau impulsar l'emprenedoria i la creació de valor a partir dels ensenyaments d'aquells que ja han demostrat aplicar la innovació i tenir la visió per desenvolupar empreses d'èxit i superar èpoques de crisis com les que hem viscut». En aquest mateix sentit, Javier Moll, president de Prensa Ibérica, considera que «apostar per l'emprenedoria és apostar pel futur. Los que dejan huella ens brinda l'oportunitat d'aprendre de les paraules d'aquells que, amb tenacitat, talent i visió, lideren projectes que contribueixen a l'avenç social, creen benestar i generen prosperitat».

El grup Prensa Ibérica se suma al projecte en la seva tercera edició – Los que dejan huella va néixer el 2013– i incorpora una sèrie de novetats que enriqueixen la idea original. Les entrevistes amb empresaris de primera línia, que vertebraran l'obra, es publicaran abans en tots els diaris de Prensa Ibérica, grup de referència de la informació local que suma en paper un milió i mig de lectors diaris i 160.000 exemplars.

Les entrevistes, elaborades curosament, començaran a publicar-se pròximament en els periòdics impresos i digitals del grup amb periodicitat setmanal, i seran realitzades per la prestigiosa periodista Ana Samboal, especialitzada en informació econòmica i empresarial.

Posteriorment, aquesta sèrie de converses, transformades en singulars relats sobre la valentia, la tenacitat, la determinació i el talent de personalitats que es van atrevir a emprendre i a transformar les seves idees en realitats, es plasmaran en un llibre que està previst presentar l'octubre de 2019 en un acte al qual seran presents tots els entrevistats i el més distingit del panorama econòmic i empresarial espanyol.

«Per a Prensa Ibérica és un honor sumar esforços, al costat de KPMG, per posar en marxa un projecte periodístic i editorial que serà del màxim interès per als nostres lectors i que reconeix públicament el mèrit d'empresaris que han ajudat a construir una societat millor», afirma Moll.

La trajectòria professional dels empresaris que apareixen en l'obra, unida al seu lideratge i vocació d'emprenedoria, representa un model a seguir per tots aquells que desitgen iniciar nous projectes.

La iniciativa, promoguda per KPMG i Prensa Ibérica, constitueix un reconeixement cap a aquells homes i dones que, amb la seva petjada, han contribuït al progrés i al desenvolupament de la nostra societat. «És un plaer poder col·laborar juntament amb Prensa Ibérica en la tercera edició del llibre Los que dejan huella i contribuir a reforçar la figura de l'empresari com a generador d'ocupació i progrés per a la societat en el seu conjunt. Ells també van ser emprenedors en el seu moment», afegeix Albarracín.

KPMG i Prensa Ibérica aposten per Los que dejan huella des del convenciment que compartir amb els lectors les claus de l'èxit de personalitats tan destacades és una forma eficaç d'inspirar nous emprenedors i ajudar a construir una societat més pròspera.