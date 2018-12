La clau de la quarta revolució tecnològica són les persones

En la recta final de Reinventa't va entrar en escena Arancha Ruiz, headhunter & talentist, amb la ponència «El factor humà: clau de l'èxit en la 4RI». Ruiz va incidir en la importància per a una organització d'incorporar persones «que se saben adaptar i s'impliquen». Com a experta en la matèria, considera que els líders han de saber motivar els equips i va defensar que «el talent s'ha de retribuir adequadament». Ruiz va defensar a més que les empreses vulguin créixer, però va recomanar que es tracti d'un creixement «sostenible, raonable i sense presses». Aquesta especialista en marca personal i gestió del talent va argumentar que els que lideren les organitzacions tinguin dubtes, ja que «els permet posar-se en el pitjor escenari possible i avaluar les conseqüències».

En la sessió de cloenda han participat Jaume Masana, president de Tribuna de Girona i director territorial de CaixaBank a Catalunya; Albert Gómez, diputat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona; i Marta Madrenas, alcaldessa de Girona. Masana va agrair la presència als directius, empresaris i estudiants, així com als patrocinadors.