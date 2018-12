senyals d'alerta per als inversors

Fa uns anys, el principal problema per a l'inversor mitjà era tenir accés a la informació. Per això, era gairebé imprescindible la compra de diaris o revistes especialitzades, ja que era l'única font d'informació accessible. També eren habituals els clubs d'inversió per compartir experiències i posar idees en comú. No obstant això, tot va canviar amb internet i les xarxes socials. La informació flueix pràcticament en temps real, i les diferències entre un professional que tingui accés a plataformes com Reuters o Bloomberg i un inversor que accedeixi des del seu domicili cada vegada són menors pel que fa a la velocitat d'accés; un altre tema és la fiabilitat. I si abans el problema era accedir, ara el problema és l'excés d'informació, de manera que es fa complex filtrar el que és rellevant i el que no.

El sector de la premsa viu immers en una crisi de model, ja que cada vegada hi ha menys gent disposada a pagar per contingut al qual poden accedir de forma gratuïta.

Pràcticament cada dia apareixen noves recomanacions sobre empreses que seguim de part de bancs d'inversió i agències de ràting, i sens dubte això influeix en el preu. Si un poderós banc d'inversió publica un informe negatiu sobre una empresa o sector, és habitual que la reacció del mercat acompanyi aquesta recomanació, almenys en el curtíssim termini.

Les xarxes socials i els fòrums han permès que actualment puguem compartir experiències i opinions de pràcticament qualsevol temàtica, i la inversió és una d'elles. A més, és habitual que es faci des de l'anonimat, cosa que no hem d'oblidar mai. Convé ser molt selectiu amb la font d'informació que fem servir quan busquem opinions o anàlisis sobre un determinat actiu.

Les fake news o notícies falses són un concepte molt de moda. Cada vegada es tenen més en compte les tendències en les cerques, i si es vol que els mercats o un actiu concret tendeixin cap a una banda, seria relativament fàcil per a actors poderosos del mercat manipular la informació que es genera a la xarxa al seu favor. El millor que podem fer els inversors és mantenir un sa esperit crític i buscar informació de fonts fiables.