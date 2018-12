El Govern ho atribueix a la finalització de la temporada d'estiu

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, va atribuir ahir l'augment de les dades de l'atur registrat del mes de novembre a la finalització dels contractes de la temporada d'estiu i va celebrar que malgrat l'increment de desocupats hagi estat la pujada més moderada des del 2015. Així mateix, Ginesta va destacar que els principals augments han sigut en el sector serveis -més concretament en les divisions d'allotjament i serveis de menjar- i que per territoris s'han registrat pujades a les demarcacions de Girona i Tarragona, mentre que a les de Lleida i Barcelona els increments han estat més «sostinguts». D'altra banda, Ginesta també va valorar positivament l'augment en la contractació indefinida, tot i que va lamentar que l'índex encara és «baix», i va restar importància a l'impacte que pugui tenir el Black Friday perquè els contractes són de durada puntual, de dos o tres dies.

En canvi, UGT i CCOO van denunciar que les xifres de l'atur encara estan lluny de les dades que hi havia abans de la crisi,i van exigir al nou Govern espanyol la derogació de la Reforma Laboral per combatre la precarietat laboral.

UGT va destacar que encara hi ha 135.235 persones més en situació d'atur que al novembre del 2007 i que, encara que se signen més contractes, se'n signen menys d'indefinits i més de temporals. Per això, van demanar la derogació immediata de la reforma laboral, perquè consideren que només ha servit per «precaritzar» el mercat laboral.

CCOO, per la seva banda, va alertar que la «tímida» recuperació del mercat de treball és de «caràcter estacional, molt precaritzat i vulnerable al context econòmic».