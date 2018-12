Gallina Blanca tanca la fàbrica de Sant Joan Despí per traslladar-la a Osca

El grup Agrolimen, presidit per l'empresari català Artur Carulla, ha anunciat aquest dimecres al comitè d'empresa el tancament del centre de producció de Gallina Blanca a la localitat de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) per traslladar les instal·lacions a Osca, segons CCOO. La direcció de l'empresa ha explicat que el motiu del tancament es deu a la futura requalificació dels terrenys on està ubicada la planta industrial. A la planta treballen uns setanta treballadors, segons el sindicat. El sindicat ha anunciat que els pròxims dies presentarà un pla de mobilitzacions en defensa de l'ocupació i denunciar a l'Ajuntament de la ciutat per l'operació immobiliària especulativa.

CCOO reclama a la direcció d'Agrolimen que 'reconsideri' la decisió i mantingui el projecte industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona.El sindicat considera inacceptable que es tanqui la planta industrial per dur a terme una operació immobiliària purament especulativa, sense tenir en compte els llocs de treball i la vida de les famílies que en depenen d'ells. El sindicat vol demanar a l'Ajuntament de Sant Joan Despí que tingui una posició contrària a permetre l'operació especulativa amb aquest sòl industrial.