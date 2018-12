Els planteristes catalans produeixen unes 800.000 ponsèties aquest Nadal

Els productors locals de flor i planta produiran per a aquesta campanya de Nadal prop de 800.000 ponsèties, segons dades del Mercat de Flor i Planta Ornamental. La resta –en el conjunt del país se'n venen al voltant de dos milions– arriben d'Almeria i també d'Holanda, tot i que en menor quantitat. Els planteristes catalans, però, reivindiquen la qualitat de la producció local enfront de les ponsèties d'importació. «Només amb el color de la flor, ja no hi ha color. El vermell és molt més intens i és una planta més forta perquè s'ha fet més a poc a poc», explica el major productor de ponsèties que hi ha a Catalunya, Santiago Camacho. Ell sol en fa més de 300.000 als planters del Maresme.

Per identificar la planta produïda a Catalunya, ja l'any passat el Mercat de Flor i Planta va posar en marxa la denominació d'origen «Cultiu d'Aquí». «Realment els clients veuen diferència entre el producte català, que es fa en un 95% al Maresme, i el que ve d'altres zones», assegura Camacho.

El productor afirma que la postvenda de la ponsètia feta a Catalunya és «molt millor» que la de qualsevol altra planta vinguda de fora. La delicadesa de la planta, explica, la fa poc recomanable per al transport: «És una planta que no viatja bé». A més, sovint la que arriba d'Almeria és molt més «tendra» i d'un color menys intens, tant en la flor com en les fulles.

A més de la competència externa, els productors tenen en el preu l'altre focus de preocupació. «Amb el preu, en lloc d'anar endavant, anem enrere», lamenta. Segons Camacho, el curt temps de venda de la ponsètia fa que molts productors no puguin «aguantar preus» quan veuen plens els hivernacles a pocs dies de Nadal.