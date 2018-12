Els sindicats desconvoquen la vaga després de l'acord per les pagues extres

Els sindicats CCOO, UGT i USOC van acordar desconvocar la vaga als serveis públics i concertats de la Generalitat prevista per a avui després d'arribar a un acord amb la Generalitat perquè retorni en els propers quatre anys les pagues extres pendents.

L'aturada era per reclamar al Govern que escurcés el calendari de retorn d'aquestes nòmines extraordinàries del 2013 i 2014. Inicialment, la Generalitat havia proposat retornar-les de manera gradual fins al 2026. Amb aquest acord, el Govern es compromet a pagar el 2019 un 40% de la paga pendent del 2013 i anar abonant la resta de sou pendent en els exercicis 2020, 2021 i 2022.

La desconvocatòria arriba després d'intenses hores de negociacions amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb mediació del Departament de Treball. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va anunciar l'acord ahir a la tarda acompanyat dels representants sindicals. «Sempre hem dit que volíem pagar i que el que ens mancava era el com i quan», va dit Puigneró, que va remarcat que els treballadors de la funció pública es beneficiaran de l'acord.

Al document signat per les parts, el Govern es compromet a pagar el 2019 un 40% de la paga pendent del 2013; el 2020 el 60% restant; el 2021, el 55% de la del 2014 i el 2022, el 45% restant. El primer pagament, del 10% de la de 2013, es farà durant el primer trimestre de l'any que ve. El 30% restant es cobrarà un cop aprovada la llei de pressupostos de Catalunya per al 2019. L'acord obre la porta a que l'administració acabi escurçant el calendari a tres anys, en funció de la situació econòmica i pressupostària.

Puigneró va explicar que el Govern està «satisfet» i va assegurar que complir l'acord serà un objectiu «prioritari». El titular de Polítiques Digitals i Administració Pública va afirmar que el pacte no posa en risc les finances de la Generalitat i va explicar que van estat negociant amb el Departament d'Economia perquè fos possible. L'acord estarà inclòs en els pressupostos de la Generalitat per a l'any que ve i, segons van destacar els sindicats, també assegura el pagament en cas que no s'aprovin.

El coordinador de l'àrea pública de CCOO, Joan Maria Sentís, es va mostrar satisfet de l'acord tot i que va reconèixer que no és el que volien inicialment, ja que demanaven el retorn de les pagues en dos anys i com a màxim en tres. «En una situació normal aquest acord no l'haguéssim signat», va dir Sentís, que va argumentar que calia fer «un exercici de responsabilitat» davant el «complicat» context que viu el país.



No és el millor acord

Per la seva banda, la secretària general de Serveis Públics de la UGT, Encarna Fernández, va dir que «no és el millor acord del món» però calia assegurar «que els treballadors comencessin a recuperar drets i salari» en un exercici de «confiança» en el Govern. El representant de la USOC Pere Forga va dir que en una negociació «cal renunciar a alguna cosa o altre per trobar un terme mig».

El pacte que evita la vaga prevista per a avui haurà de ser ratificat a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat, que serà convocada en el termini d'una setmana des d'aquest acord.

A banda, l'acord també recull el compromís de convocar reunió de la Mesa durant la primera quinzena del mes de gener de 2019 per negociar altres mesures socials, laborals i de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar.

L'acord d'aquest dimarts va arribar després de set hores de reunió dilluns a la tarda i més de dues hores de negociacions el mateix dimarts al matí. La mediació convocada pel Departament de Treball va començar amb una hora i mitja de retard.

Els sindicats i el Govern s'havien emplaçat a seguir negociant a les onze del matí però els representants del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública van arribat passades les dotze del migdia. A tres quarts de dues del migdia va arribar a la reunió el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.