Màxim reconeixement al Laboratori Agroalimentari i al Panell de Tast d'Olis

El Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) han obtingut el reconeixement del Consell Oleícola Internacional (COI) per al període de l'1 de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019. El COI ha adoptat la llista de laboratoris d'anàlisis fisicoquímics i sensorials que han obtingut resultats satisfactoris per al conjunt de totes les determinacions i que compleixen amb les condicions requerides per al seu reconeixement d'acord amb la normativa vigent. D'aquesta manera, el Panell de Tast ha renovat el reconeixement per al tast sensorial de classificació amb la màxima puntuació possible d'entre un total de 88 panells de tot el món. Pel que fa a les anàlisis fisicoquímiques, el COI estableix tres tipus de reconeixement en funció de les determinacions que els laboratoris estan en disposició d'analitzar (Tipus A: anàlisis elemental, tipus B: anàlisis en profunditat, i tipus C: anàlisis de residus i contaminants). El Laboratori Agroalimentari del Departament ha obtingut el reconeixement tipus B. El laboratori també ha participat en la determinació de residus de plaguicides amb valoració satisfactòria. Les dues entitats reconegudes són eines que Agricultura posa a disposició per garantir la màxima qualitat del sector.