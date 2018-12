Renfe apuja un 7% el bitllet de l'Avant però congela el de Rodalies

Renfe mantindrà congelat el 2019 per quart any consecutiu el preu del bitllet de Rodalies, si bé amb el nou any pujarà un 3,5% el dels trens de Mitja Distància (regionals) i un 7% el dels Avant, els regionals que circulen per les vies de l'AVE.

En el cas d'aquests dos tipus de tren, les seves tarifes pugen després d'haver estat també invariables en els tres darrers anys, entre el 2016 i 2018.

Pel que fa als trens d'AVE i Llarga Distància, el preu del bitllet no pujarà amb el canvi d'any, segons han indicat les fonts de Renfe, si bé l'operadora podria variar-lo posteriorment al llarg de l'exercici, com ha passat d'altres vegades.

Rodalies, Mitja Distància i Avant són els trens que tenen consideració de servei públic, és a dir, els que Renfe presta per encàrrec de l'Estat i pels quals rep una subvenció d'uns 900 milions d'euros anuals. Es tracta també dels trens que transporten un nombre més elevat de passatgers.



Revisió anual de les tarifes

Per altra banda, els peatges de les autopistes de titularitat de la Generalitat pujaran un 2,2% de mitjana a partir de l'1 de gener de 2019, davant de l'alça de l'1,6% registrada aquest 2018. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar el passat 18 de desembre la revisió anual de les tarifes i els peatges, que no té en compte els diferents descomptes que s'apliquen en les vies catalanes.

Així, el Túnel del Cadí, a la C-16, costarà a partir del dia 1 de gener 12,07 euros, fet que suposa un increment del 2,12% respecte al preu d'aquest any.

El peatge del tram Sant Cugat-Terrassa valdrà 1,44 euros de dilluns a divendres i 2,62 els dissabtes i festius, un 2,13 i 2,34% més que aquest any, respectivament, mentre que el del tram Sant Cugat-Manresa tindrà un preu de 4,41 euros de dilluns a divendres, un 2,32% més, i de 8,01 euros els dissabtes i festius, amb un augment del 2,17%.

Els Túnels de Vallvidrera passaran a costar 3,86 euros en hores vall i 4,34 euros en hores punta, amb un 2,12% d'increment en els dos casos. Amb l'arribada de l'any nou, els vehicles que passin pels Túnels del Garraf, a la C-32, hauran de pagar 6,93 euros, xifra que serà de 4,85 euros per als cotxes que utilitzin teletac de dilluns a divendres no festius, amb un increment respecte als preus d'aquest any del 2,21% i el 2,11%, respectivament.

També en la C-32, el tram Sitges-El Vendrell costarà 4,14 euros, un 2,22% més, i 3,04 euros per als vehicles lleugers que de dilluns a divendres no festius utilitzin teletac, la qual cosa significa un increment del 2% respecte a aquest any. En el tram Montgat-Mataró de la C-32, els preus oscil·laran entre els 0,35 i els 1,42 euros, en funció de les sortides, amb increments que van des del 2,16 al 2,94%. El preu del peatge de Mataró a Palafolls, a la C-32, queda fixat en 2,35 euros, un 2,17% més que el 2018.

En el tram Barcelona i Montmeló de la C-33 el preu general serà d'1,35 euros, amb un increment de l'1,5%.

De la seva banda, els peatges de les autopistes del Ministeri de Foment s'encariran a tot Espanya una mitjana de l'1,67% a partir de l'1 de gener de 2019, front a l'1,91 % que han registrat de mitjana per a aquest exercici.