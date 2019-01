CCOO xifra en un 70% el seguiment de la vaga al centre logístic d'Amazon

CCOO va xifrar en un 70% el seguiment de la vaga durant el torn de matí al centre logístic d'Amazon a San Fernando de Henares (Madrid), coincidint amb la campanya de Reis, i va advertir d'«importants» retards en les entregues i d'un desviament de comandes cap a altres centres del país. Aquestes xifres suposen un augment respecte el torn de nit, en el qual, segons el sindicat, el seguiment va ser del 60%.

Per la seva banda, Amazon va destacar que les xifres ofertes pels sindicats sobre la participació en la vaga no s'ajusten a la realitat i va afegir que la majoria dels seus associats va estar treballant i processant les comandes dels clients, com ho fan a diari.

Els sindicats no descarten dur a terme un altre tipus d'actuacions, entre les quals hi hauria manifestacions, si l'empresa continua amb la seva actitud i no dona resposta a les seves reclamacions. A més, CCOO va assenyalar que aquesta nova jornada de vaga, que seguirà també avui, es va desenvolupar sense cap tipus d'incidències i va tenir una afectació en els clients amb importants retards, ja que, a més del centre de San Fernando, també hi va haver aturades a França.

Així mateix, des del sindicat van explicar que amb motiu d'aquestes jornades de vaga la companyia va desviar comandes a altres centres d'Espanya, tant al de Barcelona com a altres més petits repartits per la geografia espanyola. De fet, amb motiu de les vagues convocades pels sindicats amb motiu del Black Friday, les comandes del centre de San Fernando van passar de les 505.000 de 2017 a prop de 70.000 el 2018.

Amb la vaga d'ahir i la d'avui, els sindicats convocants CCOO i CGT donarien per finalitzades les vuit jornades de vaga que van anunciar al començament del mes de novembre. En concret, les vagues es van fixar per als dies 23 i 24 de novembre, durant el Black Friday; el 7 i 9 de desembre, durant el pont de la Constitució; els dies 15 i 30 de desembre, i 3 i 4 de gener, vigília de Reis, sent els dies de més vendes de l'any.

Per la seva banda, Amazon va insistir en què creuen en la millora contínua de la xarxa, el que inclou un diàleg obert i directe amb els empleats, i van afegir que a Espanya aplica els nivells salarials dels convenis Regionals de Logística als seus empleats i noves contractacions i que, per exemple, el salari mínim anual a Madrid és de més de 19.300 euros. Així mateix, considera que els seus empleats compten amb un salari competitiu, un paquet complet de beneficis i programes de formació.