Agricultura impulsa un Pla d'arrencada de fruita dolça

Unió de Pagesos (UP) ha donat suport a l'anunci del Departament d'Agricultura d'articular un Pla d'arrencada de fruita dolça a Catalunya, a través d'un ajut de minimis, amb cofinançament estatal, per poder retirar entre aquest hivern i el proper unes 2.000 hectàrees de préssecs i nectarines de la producció, tal com van explicar els responsables d'Agricultura en el marc de la Taula sectorial de la Fruita Dolça el 18 de desembre. El sindicat havia reclamat un Pla d'arrencada estatal des de fa més d'un any, tot i que la Comissió Europea el va desestimar. En el marc de la Taula sectorial, el sindicat va proposar a l'administració catalana que es posés d'acord amb la seva homòloga de l'Aragó per tal que també s'articuli un Pla d'arrencada en aquest territori, atès que la situació de crisi estructural en préssec i nectarina la comparteix tota la zona fructícola de la vall de l'Ebre, sobretot a Catalunya i Aragó.

Finalment, el sindicat ha fet una valoració positiva de l'anunci de la publicació dels preus de l'Observatori de preus de referència en pera i poma. UP defensa disposar d'un sistema de captació de preus de referència vàlid per donar transparència al sector. En aquest sentit, considera que un dels motius de la sentència negativa a la demanda presentada per Fruits de Ponent contra la Comissió Europea per la crisi de preus de la fruita del 2014 han estat les dades dels preus que l'Estat va traslladar a la Comissió el juliol de 2014 i que no mostraven la realitat del sector, que ja estava en una situació de crisi greu abans de l'anunci del veto rus.