JARC demana a Jordà més suport als joves per a la contractació d'assegurances agràries

Diversos representants de la sectorial de fruita dolça de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), encapçalats pel màxim representant dels fructicultors, David Borda, i el president de l'organització agrària catalana, Xavier Vela, es van reunir fa dues setmanes amb la consellera del Departament d'Agricultura, Teresa Jordà, a la seu del Departament a Barcelona. L'objectiu de JARC consisteix a aconseguir el compromís del Departament d'establir una ordre d'ajuts d'assegurances agràries que doni més suport econòmic per a la contractació als agricultors professionals i als joves que s'incorporen al sector a Catalunya.

Actualment, l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) estableix un percentatge de subvenció per a la contractació d'assegurances en funció del tipus de col·lectiu (joves, agricultors professionals, soci d'una organització de productors, entre altres) i Catalunya es limita a afegir diners amb els mateixos criteris. JARC demana establir noves regles de joc autonòmiques per prioritzar el suport econòmic adreçat als professionals i als joves que s'incorporen al camp, col·lectius que considera clau per al futur de la pagesia catalana.

L'entitat apunta en un comunicat que, en aquests moments, un jove ha de pagar un 10% més per la contractació de les assegurances pel simple fet de no tenir un historial de contractació previ. Segons el col·lectiu, aquesta situació no es correspon al risc assumit, donat que quan una persona s'incorpora a l'activitat agrària ha d'afrontar moltes inversions, i un sinistre, com ara una pedregada, una ventada o una gelada, podria complicar enormement la viabilitat de la seva nova empresa si no disposa d'una assegurança.



Propostes de JARC

Durant la reunió de treball que es va celebrar el passat 20 de desembre, els representants de la sectorial de fruita dolça de JARC van exposar altres peticions que no són competència directa de la conselleria d'Agricultura, per tal que siguin assumides i defensades per l'equip de Jordà a Madrid o Brussel·les. Entre elles en destaquen dues: per una banda, la voluntat d'aconseguir que els fructicultors professionals no continuïn exclosos dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) i, per altra banda, que no se'ls continuï perjudicant fiscalment, aplicant-los una reducció dels mòduls de l'IRPF que no es corresponen amb els rendiments actuals de les explotacions de fruita dolça.