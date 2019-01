Els salaris pactats als convenis signats el 2018 van pujar de mitjana un 2,08%

La pujada salarial mitjana pactada als convenis col·lectius que es van signar a l'exercici de 2018 es va situar en el 2,08%, gairebé nou dècimes per sobre de la dada avançada de l'IPC interanual de desembre (1,2%), segons dades provisionals del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquest increment està en la línia de les directrius marcades a l'Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials a l'entorn del 2%, més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral.

Això no obstant, si a més dels convenis signats l'any passat es tenen en compte tots els convenis que, subscrits a exercicis anteriors, tenen efectes econòmics en el 2018, la pujada salarial mitjana va arribar a l'1,75%, per sobre de l'1,46% d'un any abans i també per sobre de l'IPC.

L'any passat es van registrar 3.566 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2018. D'aquests, 2.489 es van signar a exercicis anteriors i 1.077 durant el 2018. Els primers van registrar una pujada salarial mitjana de l'1,56%, mentre que els signats aquell mateix any presentaven un augment mitjà del 2,08%. Sumant tots dos, l'augment salarial mitjà de tots els convenis amb efectes econòmics el 2018 va ser de l'1,75%.

Aquests 3.566 convenis donaven empara a 8.840.000 de treballadors. Del conjunt de convenis, 2.686 eren d'empresa, amb efectes sobre 570.100 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,38%, i 880 eren convenis sectorials, que donaven cobertura a més de 8,2 milions de treballadors, amb una pujada salarial mitjana de l'1,77%.

Pel que fa a les noves unitats de negociació signades l'any passat, 770 eren convenis d'empresa, amb un increment salarial mitjà de l'1,58%, mentre que 307 eren convenis sectorials, que reflectien un augment salarial del 2,10%.

La jornada mitjana pactada en conveni es va situar el 2018 en 1.745,4 hores anuals per treballador (1.711,8 hores en els convenis d'empresa i 1.747,7 en els convenis d'àmbit superior).



Cauen els convenis inaplicats

L'estadística de Treball revela a més que el 2018 es van registrar 987 inaplicacions de convenis, un 8,3% menys que el 2017, que van afectar 20.924 treballadors, un 11,4% menys. La desvinculació dels convenis suposa la revisió de les condicions laborals a les empreses. La reforma laboral de 2012 introduïa major facilitat perquè empresaris i treballadors puguin pactar aquestes inaplicacions.