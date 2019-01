Girona La Cambra s´omple pel repte del Brexit

La Cambra de Comerç de Girona es va omplir ahir per conèixer de primera mà les implicacions per al comerç, inversions i contractació pública del Brexit amb una jornada adreçada a les empreses amb interessos econòmics i comercials al Regne Unit. Els ponents van explicar els diferents escenaris de negociació i la situació d'incertesa davant la nova situació política i econòmica, que obre interrogants sobre les possibles repercusions per al comerç exterior entre la Unió Europea i el Regne Unit.