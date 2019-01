Els VTC batallen contra la Generalitat mentre el sector del taxi torna a la feina

El president d´Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, segon per la dreta, ahir.

El decret llei que prepara la Generalitat va posar en peu de guerra l'altre col·lectiu afectat, el dels VTC, que va amenaçar de cessar la seva presència a Catalunya si es limita la seva activitat. En roda de premsa, el president de la patronal Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, va exigir la dimissió del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i va demanar al president, Quim Torra, que «paralitzi» el decret llei per salvar el sector.

«Exigim la dimissió del senyor Calvet perquè el fem directament responsable d'intentar destruir el sector de VTC a Catalunya; destruir gairebé 4.000 llocs de treball i deixar sense servei milers de ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana», va assegurar el líder de la patronal a escala estatal, Eduardo Martín.

Els responsables del sector van defensar que el Govern català encara té marge per rectificar, però van avisar que si se segueix amb el pla previst i la nova regulació entra en vigor dimecres que ve, «l'endemà hi començarà a haver acomiadaments».

En aquest sentit, el president d'Unauto ha fet arribar una carta a Quim Torra i Damià Calvet en la qual els adverteix de les «responsabilitats personals -administratives i penals-» que suposaria legislar en contra de la «legalitat vigent». Per a Unauto, les mesures que pretén implantar la Generalitat constitueixen «una confiscació de béns» i una «gravíssima vulneració de l'estat de dret»: «Qui intervingui en aquesta operació incorrerà a la comissió d'un delicte contra els drets individuals tipificat en l'article 541 del Codi Penal», incideix la patronal.

En la seva campanya contra el decret dels VTC a Catalunya, Unauto també va llançar una recollida de firmes a través de la plataforma en línia Change.org per demanar a la Generalitat que paralitzi la normativa que preveu restringir la seva activitat.

Mentrestant, centenars de cotxes VTC segueixen aparcats a l'avinguda Diagonal de Barcelona, ocupant dos carrils per sentit, per pressionar la Generalitat perquè faci marxa enrere en l'aprovació del decret.

L'associació FACUA-Consumidors en Acció es va mostrar contrària al fet que els usuaris hagin de sol·licitar els serveis d'Uber o Cabify amb almenys una hora d'antelació, ja que aquesta mesura, assegura, restringiria «de forma injustificada» l'accés dels consumidors als serveis VTC.

Per la seva banda, els comerciants dels eixos turístics de Barcelona van assegurar que van perdre entre el 30 i el 50% de les seves vendes durant els sis dies que va durar el conflicte de taxis a la ciutat, en plena temporada de rebaixes.

Els taxistes de Barcelona van tornar ahir a la feina, després que dimecres a la nit decidissin posar fi a sis dies de vaga en un clima de divisió. Els taxistes, que van decidir parar de forma indefinida per exigir al Govern català que delimités l'activitat de companyies com Uber o Cabify, es van començar a retirar de la Gran Via de Barcelona a partir de les dues de la matinada de dimecres a dijous i a les sis van reprendre el servei.

Ho van fer després d'una tensa jornada en la qual el col·lectiu de taxistes va evidenciar les seves discrepàncies internes però que, finalment, i per un estret marge, va votar a favor de suspendre la vaga i acceptar la proposta de la Generalitat d'obligar a precontractar els serveis VTC amb una hora d'antelació.

El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez «Tito», va precisar que la fi de la vaga és només una «treva» perquè el Govern pugui complir els seus compromisos. D'altra manera, els taxistes tornaran a mobilitzar-se.

El sindicalista va confiar que a partir de la setmana que ve ja es comencin a implementar algunes de les mesures que la Generalitat inclourà en el decret llei.