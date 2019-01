Telefónica inverteix 11,8 milions a Girona l´any 2018

Telefónica ha invertit 11,8 milions d'euros en infraestructures a la província de Girona l'any 2018. Segons un comunicat de la companyia, aquesta ha destinat 4,1 milions d'euros en modernitzar la xarxa mòbil que dóna cobertura 4G i ha desplegat fibra òptica (FTTH) en municipis per un valor de 7,7 milions.

La quarantena de poblacions on s'ha ampliat la cobertura mòbil estan repartides per les set comarques de la província gironina. Pel que fa a la implantació de fibra òptica, durant el 2018 sis municipis han estrenat internet d'alta velocitat i se sumen a una llista total de 50 poblacions –225.000 llars i empreses– de Girona que ja gaudeixen d'aquesta connexió.

Renovació de la xarxa mòbil

Telefónica ha dut a terme actuacions de renovació de la xarxa mòbil 4G a 41 municipis repartits per les set comarques de Girona. Tretze poblacions de l'Alt Empordà: Bàscara, Cadaqués, Espolla, Lladó, Llançà, Palau-Saverdera, El Port de la Selva, Portbou, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Terrades, Vilajuïga i Vilamalla; deu de la Selva: Arbúcies, Blanes, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Massanes, Osor, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vidreres; set del Ripollès: Campelles, Camprodon, Queralbs, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries, Toses i Vallfogona de Ripollès; sis del Baix Empordà: Fontanilles, Forallac, Palafrugell, Palamós, Pals i La Pera; tres del Gironès: Bescanó, Girona i Llagostera; una de la Garrotxa: Sant Miquel de Campmajor; i finalment, també una del Pla de l'Estany: Cornellà de Terri.

6 poblacions estrenen fibra òptica



Telefónica ha completat el seu pla de desplegament de fibra òptica del 2018 instal·lant aquesta tecnologia a sis municipis de la província de Girona: Llagostera, Pals, Regencós, Riells i Viabrea, Vilabertran i Vila-Sacra.



Actualment, la companyia dóna cobertura amb la seva fibra òptica a un total de 50 poblacions de la demarcació, inclosa la ciutat de Girona. Aquesta xifra suposa connexió a internet d'alta velocitat a un total de 225.000 llars i negocis, un 37,4% de tota Girona.



El desplegament d'aquesta tecnologia d'última generació, per una banda, dota les llars de la màxima prestació en els seus serveis de connectivitat davant de l'elevada demanda de tràfic de dades i, per una altra banda, suposa un increment de la competitivitat i un valor afegit a les empreses, ja que disposen d'un servei rellevant i imprescindible per al desenvolupament de les seves activitats.