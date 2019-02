Més de 2.000 persones reclamen a Barcelona unes «pensions dignes»

Més de dos mil persones (2.300, segons la Guàrdia Urbana) es van manifestar ahir al matí pels carrers de Barcelona per reclamar unes «pensions dignes», convocades per la plataforma Marea Pensionista. Darrere d'una pancarta en la qual es llegia «No al Pacte de Toledo», la manifestació va començar a la plaça Urquinaona i a la confluència del carrer Aragó amb la plaça del Doctor Letamendi, on es troben les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Els manifestants van reclamar que s'apliqui com índex de referència per a la revaloració de les pensions l'augment de l'IPC i que s'equiparin les pensions mínimes amb el nou sou mínim interprofessional, amb l'objectiu que aquestes siguin d'almenys els 1.084 euros que marca la Carta Social europea.

Domiciano Sandoval, portaveu de la Marea Pensionista, va criticar que el Govern central «no es vol comprometre amb la pujada de les pensions d'acord amb l'IPC per al futur, començant ja per l'any 2020», en el que, va subratllar, «no sabem quina pujada tindrem».

Sandoval va afirmar que els pensionistes han sortit al carrer per exigir una «reforma integral de les pensions» per evitar que «cada tres o quatre anys ens vinguin amb què el sistema és insostenible, amb què cal retallar».

Finalment, el portaveu de l'associació va lamentar que els pensionistes «no estiguin representats en el Pacte de Toledo» i sí que ho estiguin uns sindicats que, va dir, no els representen.

Els organitzadors de la protesta van assegurar que no deixaran de sortir al carrer per continuar reclamant les seves exigències, fins que el Govern central no faci efectives les seves promeses.