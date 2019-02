L´atur a Girona creix prop d´un 1% al gener a causa del sector serveis i els joves

El nombre d'aturats va augmentar a Girona en 345 persones durant el mes de gener, un 0,89% més que el mes anterior, cosa que va situar el nombre total de ­desocupats en 39.225 persones. No obstant això, en l'últim any, l'atur va descendir en 2.754 persones a Girona, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Els aturats al gener van augmentar en 561 persones en el sector serveis; 26, en la indústria; i 7 no tenien ocupació anterior, mentre que, en la construcció, els aturats van baixar a Girona durant el mes de gener en 151 i, en l'agricultura, 98. Del total d'aturats registrats a Girona, 17.550 són homes i les 21.675 restants són dones, mentre que els menors de 25 anys són 3.627.

Per sectors d'activitat, la majoria dels aturats estan en el sector serveis, 28.707, seguit de la indústria, 3.711; de la construcció, 3.397, i de l'agricultura, 1.175. El col·lectiu sense ocupació anterior arriba a 2.235 aturats.

Respecte als contractes, en el mes de gener es van signar a Girona 23.086 contractes, dels quals 3.497 van ser indefinits i 19.589 tenien categoria de temporals.

Pel que fa a trams d'edat, els menors de 25 anys són el que ha registrat un increment major en termes internauals en passar de 3.398 el 2018 a 3.627 el passat gener.

Durant el mes de gener, l'afiliació a la Seguretat Social a Gironava caure un 1,20%%, segons el Ministeri d'Ocupació. Concretament, durant el primer mes del 2019 hi havia 307.503, fet que suposa un descens de 3.742 persones. En termes interanuals, es va produir un augment de 9.195 persones, un 3,08% més amb relació al mateix mes de l'any passat.

D'altra banda, l'atur va pujar en totes les demarcacions catalanes. A Barcelona, la xifra d'aturats va ser de 287.911, que suposa un increment 3.628 persones, un 1,28% més respecte al desembre. En termes interanuals, es va registrar un descens del 5,78%, fins a 17.657 persones menys, segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social, i encadena 67 mesos de caigudes interanuals.

A les comarques de Lleida, la xifra d'aturats va pujar fins a les 21.455 persones, el què suposa un augment de 362 persones, un 1,72% més, segons les dades del ministeri, mentre que en termes interanuals va caure per tercer mes consecutiu, en aquesta ­ocasió de 846 persones, un 3,79% menys.

Per últim, a la demarcació de Tarragona l'atur es va situar en 49.785 persones, en total 1.134 ciutadans més que el mes anterior i un 2,33% més en relació al desembre, segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En canvi, en termes interanuals, es va produir un descens de 3.233 persones, fins a un 6,10% menys en relació al mateix mes del 2018, i encadena 67 mesos de caigudes.

L'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya va caure un 1,01%. Durant el gener passat hi havia 3.362.159, fet que suposa un descens de 34.463 persones, segons les dades del Ministeri. En termes interanuals, es va produir un augment de 94.512 persones, un 2,89% més en relació al mateix mes de l'any passat.

En la mateixa línia, a l'Estat el nombre d'afiliats va caure un 1,08%, fins a les 204.865 persones, mentre que en termes interanuals va créixer un 2,94%, fins a les 537.269 persones. En total, hi havia 18.819.300 persones afiliades durant el gener a tot l'Estat.