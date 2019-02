Michael O'Leary deixarà la gestió diària de Ryanair pels mals resultats i el Brexit

Ryanair va anunciar que el seu conseller delegat, Michael O'Leary, abandonarà les funcions actuals com a gestor del dia a dia de l'aerolínia per passar a dirigir una «supraestructura» que inclou a més de Ryanair, Lauda, Ryanair Sun i una filial britànica, que ha creat per eludir els problemes del Brexit, al front del qual estarà els pròxims cinc anys. La incertesa enfront del Brexit, els mals resultats dels últims mesos o les dures negociacions amb diversos sindicats europeus podrien haver passat factura al directiu, que ara se centrarà en l'eficiència financera del grup, en la seva reducció de costos generals, en l'adquisició de nous avions i en la cerca de noves oportunitats de negoci.

Ryanair va registrar uns «números vermells» de 20 milions d'euros en el seu tercer trimestre fiscal, finalitzat el 31 de desembre, enfront del benefici net de 105,6 milions d'euros reportat en el mateix període de l'exercici anterior, excloent els comptes de la seva filial austríaca Laudamotion. Es preveu que a tancament de l'any les pèrdues de la filial austríaca siguin de 140 milions d'euros.

L'aerolínia irlandesa que lidera Michael O'Leary va atribuir aquest resultat a la caiguda del 6% de les tarifes (a 30 euros) a causa de l'excés de capacitat en la temporada d'hivern a Europa, que es va veure compensada per un increment del 8% del trànsit de passatgers durant el període. O'Leary va qualificar de «decebedor» aquest resultat si bé apunta al fet que pràcticament íntegrament es deu a unes tarifes «més febles».