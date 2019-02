La Cambra rebaixa el creixement de l'economia catalana el 2019 fins al 2,1%

La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat quatre dècimes a la baixa la previsió de creixement de l'economia catalana per al conjunt del 2019, fins al 2,1%. El president de l'ens cameral, Miquel Valls, va explicar durant la presentació de l'informe de conjuntura econòmica del quart trimestre de 2018 i de previsions de 2019 que l'economia catalana està en «clara desacceleració» però va descartar que pugui entrar en recessió. La rebaixa de la previsió de creixement s'explica per un «canvi del context internacional», amb la reducció de les exportacions. D'altra banda, Valls va avisar del «perill» de seguir augmentant el deute de la Generalitat, que ja veu excessivament «elevat», i va opinar que és millor seguir finançant-lo a través de mecanismes de liquiditat estatal.

«L'economia catalana segueix en expansió gràcies a la fortalesa de la demanda interna però en clara desacceleració pel canvi de context internacional», va dir Valls, que va pronosticar un alentiment del creixement el primer trimestre de 2019, amb un augment trimestral del 0,5% del PIB català. «Ha quedat enrere la fase alcista del cicle», va constatar. Segons recull l'informe, el sector més afectat és el de la indústria.

De fet, l'informe senyala que l'únic sector on la confiança empresarial va a la baixa el primer trimestre de 2019 és la indústria amb un descens del 6,1%. En canvi, va celebrar que a l'àrea metropolitana s'estan fent «importants inversions logístiques de caràcter europeu» que els fan ser «optimistes» en l'àmbit industrial «en el llarg termini». Valls va opinar que les inversions anunciades recentment no tenen a veure amb el context polític si no amb les infraestructures.

La Cambra de Comerç va celebrar que el turisme estranger a Catalunya està «resistint millor [que el conjunt d'Espanya] l'augment de la competència per la recuperació dels mercats turístics com Egipte o Turquia» i Valls va argumentar que es deu al fet que el Principat competeix «més en qualitat que en preu». Tanmateix, el turisme domèstic procedent d'Espanya disminueix més.

D'altra banda, l'entitat va constatar que el 2018 l'economia catalana hauria crescut quatre dècimes menys de les que va preveure fa tres mesos quan la Cambra de Comerç va pronosticar un creixement del PIB del 3%.



Sortida als mercats

Segons dades recollides per la Cambra de Comerç, Catalunya és l'autonomia amb el deute més elevat del conjunt de l'Estat, amb 78.500 milions d'euros a data de setembre de 2018, i amb u deute per habitant de 10.330 euros, també el més alt de l'Estat. En relació amb el PIB, representa el 34,2% de la producció del Principat i és la tercera autonomia amb una proporció de deute més alta sobre el PIB.

Valls va recordar que prop d'un 94% del deute es finança a través dels fons de liquiditat estatal mentre que un 6% es fa amb crèdits bancaris. La Cambra va dir que cal analitzar la periodificació dels venciments, perquè el 2019 vencen 3.624 milions d'euros de crèdit que la Generalitat té amb els bancs i que haurà de refinançar amb noves condicions.

Segons el president de la Cambra de Comerç, des d'un punt de vista de «lògica empresarial», és «claríssim» que seria més prudent seguir finançant el deute de la Generalitat a través dels mecanismes de liquiditat estatal enlloc de fer-ho als mercats, davant una hipotètica sortida als mercats plantejada pel Govern a partir del 2020