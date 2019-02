Brussel·les també rebaixa la previsió de creixement a Espanya fins al 2,1%

La Comissió Europea ha rebaixat una dècima la previsió de creixement del PIB a Espanya, fins al 2,1% aquest any i a l'1,9% el 2020. En les seves previsions econòmiques d'hivern, l'executiu comunitari rebaixa els pronòstics per al 2019 i el 2020 respecte al publicat a la tardor, i també tanca el 2018 amb un creixement lleugerament menor del PIB espanyol: un 2,5%, una dècima per sota del pronosticat al novembre, i mig punt menys que el 2017. La Comissió atribueix la desacceleració principalment a una baixada en el consum privat i una menor contribució de les exportacions. La Comissió veu «riscos» en el pronòstic per Espanya relacionats principalment amb un entorn global menys fort però també amb una major «incertesa», tant «interna com externa».

Les previsions econòmiques d'hivern pronostiquen que la creació de llocs de treball es reduirà, en part per l'efecte que s'espera de l'aplicació des de l'1 de gener de l'augment del salari mínim interprofessional aprovat per decret pel govern de Pedro Sánchez, i que el fixa en 900 euros. Amb tot, la Comissió matisa que seguiran creant-se llocs de treball que permetran continuar amb la reducció de la taxa d'atur.

Per altra banda, la institució preveu una acceleració lleugera de les exportacions aquest any i el vinent, després d'un «fort deteriorament» l'any passat i malgrat el «dèbil» creixement en el comerç mundial. Alhora, s'espera que les importacions es desaccelerin «àmpliament» en línia amb la demanda final.

La inflació general va assolir l'1,7% el 2018 i es preveu que baixi fins a l'1,2% el 2019 pels efectes provocats per canvis en el preu del petroli. El 2020, però, la previsió és que augmenti fins a l'1,5%.

El comissari europeu d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, va restar importància a la revisió a la baixa del creixement per a Espanya. «És veritat que s'ha revisat a la baixa però només una dècima menys», va dir remarcant que tot i que hi ha una certa desacceleració el pronòstic de creixement es manté per damunt de la mitjana de la zona euro.

«Grosso modo hi ha estabilitat», va indicar. A preguntes dels periodistes sobre els pressupostos espanyols i la «incertesa interna» que la Comissió menciona sense concretar, Moscovici va fugir d'estudi. Està clar que preferim que hi hagi un pressupost, i ho esperem i el desitgem però no és una situació inèdita i podem preveure el creixement en un context com aquest», va matisar qüestionat pel context actual a l'Estat.

La previsió de creixement del PIB a Espanya per aquest any (2,1%) se situa per damunt de la mitjana al conjunt de la UE el 2019 (1,5%) i a la zona euro (1,3%). Entre els estats membre més grans, les revisions a la baixa han estat considerables en el cas d'Alemanya (1,1%) o Itàlia (0,2%).