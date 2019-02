CCOO avisa del «canvi» dels contractes a la indústria per l'automatització

L'informe de Comissions Obreres sobre la contractació de l'any 2018, revela un canvi gradual en l'estructura de la contractació industrial, amb un increment del nombre de contractes temporals i el recurs continu a aquest tipus de contractes, especialment en el cas dels peons manufacturers. Malgrat això, a les comarques gironines el nombre de treballadors en el sector industrial ja suposa el 20 per cent del total superant la crisi economica, que va arribar a caure al 15% a mitjans de 2012. Per aquest motiu, el sindicat demana afavorir la inversió industrial i en el teixit productiu posant en marxa el pacte nacional per la indústria.

La contractació en el sector d'indústria està canviant en el període de recuperació més que no el de serveis, amb un augment de la temporalitat que té a veure amb els processos d'automatització, la renovació de les plantilles i les incerteses que enfronta el sector. Aquesta és també l'explicació perquè l'ocupació més contractada sigui la de peons d'indústries manufactureres (12,2%), per sobre dels i les cambreres assalariades (9,1%), amb un increment suau, en relació al 2017, pel que fa als primers (11,9%), per una reducció suau en el cas dels segons (9,7%).

Per garantir que el relleu, el sindicat proposa augmentar la ubilació parcial amb contracte relleu a la indústria i també a altres sectors que enfronten la renovació de plantilles. Un contracte de relleu és aquell que se subscriu en una empresa per substituir a un treballador que ha sol·licitat la jubilació parcial i està regulat per l'Estatut dels Treballadors. Es tracta encara d'un tipus de contracte laboral poc comú, que, segons dades del SEPE, el 2016 la seva totalitat va ascendir a 15.537 en tot Espanya.

Pel que fa a la distribució de contractes per sectors, CCOO alerta que «la mateixa dinàmica de terciarització que ha posat en evidència l'EPA del 4t trimestre, amb una reducció de l'ocupació industrial a Catalunya de 3.000 persones (de 15.000 entre 3T i 4T 2018) i un augment de l'ocupació als serveis de prop de 73.000». Afegeixen que els dos sectors on més contractes s'han signat l'any 2018 són els serveis (80%) i la indústria (13,3%), tot i que la variació interanual ha estat més forta en la indústria (6,3%) que en els serveis (4,8%), reforçant la tendència de l'any passat (7,5 i 6,7% respectivament).

El sindicat també remarca que en l'any 2013, que va tocar fons la destrucció d'ocupació, el nombre de contractes indefinits gairebé s'han doblat a la indústria, però, en el cas dels contractes temporals hi ha un increment molt més acusat en aquesta que no en els serveis.



Pocs peons indefinits

En el cas dels peons s'ha de constatar que tan sols un percentatge molt baix d'aquests contractes han estat contractes indefinits (3%), xifra que contrasta amb la corresponent als venedors (21,3%) o els cambrers assalariats (14%).

Aquesta evolució té a veure possiblement amb l'augment de la contractació mitjançant ETT. Les empreses de treball temporal van formalitzar 735.751 contractes l'any passat, dels quals el 36,2% van ser al sector d'indústria.

Per sectors l'any 2018 a la indústria es van signar 131.768 contractes d'una setmana o menys, per 837.495 en els serveis. Un factor que genera alarma és que 1 de cada tres contractes de molt curta durada, sigui a més a temps parcial, amb un total de 316.010 contractes signats el 2018, dels quals la immensa majoria (302.209) al sector serveis.