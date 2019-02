CCOO lamenta que CGT se salti els acords del comitè a la Nestlé de Girona

Els representants de Comissions Obreres a la fàbrica Nestlè de Girona van rebutjar ahir l'estratègia «desafortunada» de la CGT de desmarcar-se del comitè i anar per lliure. CCOO afirma que aquesta convocatòria unilateral provocarà divisió entre els treballadors i allunya l'objectiu d'aconseguir apujar els salaris.

El comitè d'empresa de Nestlé de Girona ha convocat una nova vaga el 10 d'abril i acusa l'empresa de no asseure's a negociar amb els treballadors. El sindicat majoritari, UGT, va anunciar també dues concentracions de protesta el 27 de febrer davant de la seu de la Generalitat a Girona i el 14 de març a la seu de la companyia a Esplugues de Llobregat.

Comissions obreres recorda que la decisió de fer vaga de l'abril s'ha pres per unanimitat dins el comitè (que té sis membres d'UGT, cinc de CSIF, tres de CCOO, tres de CGT i dos de Treballadors Units). «Hi va haver una discrepància sobre els dies de la vaga, CGT va proposar dos dies més de vaga i CCOO, un més, però vam acordar que parlaríem de convocar-ne una altra si l'empresa retirava la proposta feta», afirmava dimarts UGT.

Malgrat això, la CGT va remetre un comunicat anunciant una altra vaga pel 20 de febrer i assegurant que el comitè «caigut en la divisió i en la submissió a la calma que només beneficia a l'empresa». «Des de CGT creiem que aquesta data és massa tard, molt i molt llunyana, que la lluita no ha de decaure i s'ha de seguir amb el que es va demanar en assemblea de treballadores», afirmen.

Comissions Obreres assenyala que respecta la llibertat individual de vaga, però avisa que «donades les circumstàncies i en el procés actual de la negociació del conveni col·lectiu, creiem estratègicament desafortunada aquesta darrera convocatòria unilateral de vaga per part d'una secció sindical, desvinculant-se dels acords presos amb la resta de comitè d'empresa, comitè de vaga i taula negociadora del conveni col·lectiu». A més asseguren que «no s'ha presentat cap estratègia per justificar i realitzar aquest gir, pocs dies després d'haver acceptat el planning del comitè d'empresa». Des de Comissions entenen que «aquesta vaga pot provocar una divisió entre els treballadors. Es perjudica la negociació del conveni i la relació entre els treballadors, segons donin suport o no a la vaga».

CCOO vol «transmetre un missatge de calma i paciència. Les negociacions tenen moments molt intensos, i moments en què es requereix molta calma». Afirmen que «ara mateix hem de ser pacients i pensar amb serenor quines volem que siguin les nostres passes per arribar a aconseguir el nostre objectiu: millora salarial i millora de les condicions socials del nostre conveni».