Tick Translations factura 1,8 milions d'euros, un 65% més que el 2017

La companyia gironina de serveis lingüístics Tick Translations ha tancat l'exercici del 2018 amb una facturació d'1,8 milions d'euros, el que representa un 65% més que l'any anterior. L'any 2017 també va ser un bon any donat que l'empresa va veure com la facturació creixia un 62% respecte l'any anterior. Des de la direcció atribueixen aquests bons resultats al fet que en els últims anys Tick ha invertit un 8% del volum de negoci en la incorporació de les darreres tecnologies de traducció i sistemes d'última generació.

Segons la CEO de l'empresa, Sílvia Sabrià, aquesta inversió en innovació els ha permès oferir "serveis d'alt valor afegit" com el Tick Management System. La companyia s'ha especialitzat en ajudar les marques locals i internacionals a "assolir el seu èxit global, oferint serveis de traducció, interpretació, transcripció i serveis relacionats en diferents àmbits d'especialització, com la consultoria cultural".

Nascuda l'any 2011 a les comarques gironines, Tick és ara un grup de tres empreses amb presència a deu països. Seguint el seu pla d'expansió, actualment està fent una recerca d'agents comercials a l'àmbit de l'estat espanyol i internacional. Entre els clients hi ha vuit empreses de l'Ibex 35.

Els serveis són gestionats per un equip d'experts interns i la seva producció es porta a terme per mitjà d'una xarxa mundial de professionals, amb traductors i intèrprets, tot ells nadius en l'idioma de destí, i amb experiència i coneixement especialitzat en diversos àmbits. Darrerament l'empresa ha aconseguit dues certificacions ISO (ISO 9001 i ISO 17100).

La companyia també dirigeix un programa de responsabilitat social corporativa i l'any 2017 va obtenir un premi del Respon.cat per la construcció de valor social. Amb l'ànim de tornar a la societat una part del que aquesta li aporta, col·labora amb la Fundació Síndrome de Down i està present en el patronat de la Fundació per la Creativació. Sílvia Sabrià és també consellera acreditada per l'ODEE i membre de l'organització 50a50, entre altres.

Entre els guardons que ha rebut, destaca el Premi BBVA com a empresa amb valor social o el Best Employers in Localitzation Awards (BELA) per la retenció de talent.

Segons Sílvia Sabrià, "el creixement exponencial de l'empresa ha estat possible gràcies a l'equip humà, que sens dubte marca la diferència, a la inversió en noves tecnologies i, sobretot, a la fidelitat dels nostres clients".

Tick Translations ha estrenat un nou logotip on recupera l'essència distintiva de la seva marca, el tick, tot actualitzant els colors que l'acompanyen.