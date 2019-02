Foment es planteja fer boicot del recompte per a la representació empresarial

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va explicar que la patronal es planteja no presentar-se al recompte per a la representativitat si no es fa sota criteris que incloguin aspectes com la facturació, el nombre de treballadors, el volum d'exportacions i importacions o la capacitat de generar ocupació.

Segons Sánchez Llibre, el decret de la Generalitat és «arbitrari i vulnera el principi de seguretat jurídica». La patronal al·lega que l'activitat empresarial dels seus associats suposa el 70% del PIB de Catalunya i negocia el 90% dels convenis col·lectius, a més de concentrar el 90% de les exportacions i el 70% de les empreses adjudicatàries d'obra pública de la Generalitat, l'Estat i administracions locals. D'altra banda, Sánchez Llibre va negar que acceptés fa uns mesos que Pimec pogués ostentar la meitat de la representació i es va mostrar disposat a seguir negociant.

Sánchez Llibre va assenyalar que havien tingut coneixement de la promulgació del decret el mateix matí i va afegir que en la celebració del comitè executiu de la patronal es va defensar «fermament» i «amb molta contundència» l'opció de no presentar-se al recompte «si els criteris no representen la realitat empresarial». En qualsevol cas, va voler deixar clar que «la voluntat negociadora segueix sent ferma» des que fa poc més de tres mesos va assolir la presidència de la patronal i va admetre que no sap quines serien les conseqüències en cas de no acudir al recompte.

El president de la patronal també va afirmar que els havia sorprès «negativament» la promulgació d'aquest decret perquè és «arbitrari i vulnera la seguretat jurídica» i va subratllar que les sentències dictades sobre aquest conflicte no es poden considerar fermes perquè no s'han publicat al DOGC.

De moment, el president de la patronal va indicar que havia posat el cas en mans dels advocats de Foment, que després d'una primera anàlisi veuen opcions de poder recórrer l'ordre publicada per la Generalitat. Segons va insistir, es tracta d'un text que «vulnera els interessos» de Foment i les seves empreses associades i que «és molt difícil d'entendre» com una empresa amb centenars de treballadors «té la mateixa representativitat» que «un autònom amb dos treballadors».

Per últim, Sánchez Llibre va negar que aprovés que Pimec pogués disposar d'un 50% de la representativitat i que en tot cas sí que fos d'un 65%, incloent Fepyme. «El que no negociarem mai és el 50%. Entre el 50% i el 65% hi ha camí per a l'acord», ha comentat.

Per contra, Pimec va celebrar hores abans que el recompte de representativitat de les patronals s'hagués iniciat i ho va qualificar com una «fita històrica». Va afirmar que ha patit «molts anys de greuges» i va lamentar que no se'ls havia permès «representar de manera justa i adequada els interessos de les pimes i autònoms de Catalunya».