Cinc empreses gironines se situen entre les que més creixen de tot Europa

La prestigiosa publicació econòmica Finantial Times elabora anualment un informe on recull les mil companyies europees que experimenten un major creixement en el seu volum de negoci. En el rànquing hi ha empreses grans, però també d'altres amb pocs treballadors i una facturació discreta que, això no obstant, han demostrat una evolució del negoci espectacular en els darrers tres anys. En l'última edició del FT1000 hi ha cinc empreses gironines de diferents sectors. Són aquestes:

OTC ENGINEERING

OTC Engineering, que ocupa la posició 195 del rànquing FT1000, és una enginyeria multidisciplinària amb seu a Olot que proporciona solucions de connectivitat per als sectors de la mobilitat i la indústria en general. Ha impulsat eines que faciliten la connexió entre el vehicle i el núvol, fet que permet oferir eines per a l'ús, explotació i gestió de flotes de vehicles, així com facilitar la integració de l'usuari a través del seu propi smartphone. Entre els seus treballs, ha desenvolupat projectes per a marques tan conegudes com Seat, Torrot o Volta.

SEAL AROMAS

Seal Aromes, amb seu a Blanes, ocupa la posició 266 del rànquing FT1000. Està especialitzada en la fabricació d'espelmes i articles aromàtics que ven per diferents canals. Amb 25 treballadors, la companyia factura 3,1 milions d'euros.

ASTECH FOOD MACHINERY

Astech Food Machinery ocupa la posició 337 del rànquing FT1000. Amb seu a Cornellà del Terri està especialitzada en la fabricació de maquinària de tall amb serra automàtica per a productes congelats o refrigerats de la indústria alimentària. Fundada el 2012 per tres joves emprenedors, el 2015 va començar exportar i s'ha convertit en un referent internacional en el tall amb serra automàtica. Segons el Finantial Times, dona feina a una vintena de treballadors i factura més de dos milions d'euros anuals.

Una de les màquines d'Astech Food Machinery

TRADEINN RETAIL SERVICES

Amb seu a Celrà, la companyia participada pels emprenedors gironins David Martín i Dídac Lee, ocupa el lloc 539 del rànquing del Finantial Times. Tradeinn es dedica a la venda online de material esportiu a tot el món a través de 14 botigues especialitzades. Té el seu origen a la botiga en línia de submarinisme Scubastore, fundada el 1998. Amb una facturació propera als 120 milions d'euros l'any 2017 i uns 150 treballadors, gestiona més de 7.000 comandes diàries des del seu centre logístic de Celrà.

David Martín de Tradeinn, en una imatge d'arxiu

EUROFIRMS

Eurofirms és una empresa de recursos humans amb seu a Cassà de la Selva i ocupa el lloc 979 del FT1000. Segons la informació de la pròpia companyia, es tracta del primer grup de capital nacional del sector de recursos humans a Espanya, i del quart si s'inclouen les firmes de capital estranger. Compta amb més de cent oficines a Espanya i Portugal i l'any passat va facilitar la contractació de 165.000 persones.

Seu d'Eurofirms a Cassà de la Selva

Un índex dominat per la tecnologia i Alemanya

El FT 1000 continua essent dominat pel sector de la tecnologia, amb 149 empreses representades, i això sense comptar les categories fintech i de comerç electrònic, que també tenen una elevada presència en el rànguing. Londres segueix sent la ciutat on tenen la seu més empreses (63 empreses) basades en això, a causa del 74 de l'any passat. Espanya compta amb 98 companyies en el llistat, molt per sota les 233 d'Alemanya, les 211 d'Itàlia, les 177 de França, o les 132 del Regne Unit.