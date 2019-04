Agricultura promou la biomassa agroforestal com a font d'energia clau

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, ha elaborat una «Guia per a orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa», que posa a disposició del sector dades específiques i raons per a fer el canvi cap a fonts d'energia més sostenibles. La difusió de la guia coincideix amb la convocatòria 2019 dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries amb l'objectiu d'aconseguir un ús més eficient de l'energia i facilitar l'ús de fonts d'energies en el sector agrari. Segons detalla el Departament, aquests ajuts s'emmarquen en la resolució del Contracte Global d'Explotació (CGE) per a l'any 2019 que va tenir lloc el 9 d'abril, i que es va publicar el dia 12.

Agricultura apunta a través d'un comunicat que aquesta guia està publicada al web del DARP i que es tracta d'un recurs que aporta coneixements sobre tipus de biomassa agroforestal existents a Catalunya i sobre diferents tipus de calderes; facilita consells pràctics a l'hora d'utilitzar biomassa; i posa exemples d'instal·lacions en granges de porcí, avicultura i hivernacles en flor. Alhora facilita dades de consum, estalvi, imports i termini de recuperació de les inversions, comparant diferents fonts energètiques. Amb tot, proposa recomanacions i casos pràctics amb dades econòmiques que seran d'interès dels titulars a l'hora de fer inversions en les seves explotacions.



Accions contra el canvi climàtic

La publicació i expansió de la guia es realitza paral·lelament a la convocatòria 2019 dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries amb la voluntat d'aconseguir una utilització més efectiva de l'energia en el sector agrari i ramader. Amb aquestes ajudes es promouen inversions que realitzen les explotacions agràries en l'àmbit de l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes i altres matèries primeres no alimentàries per a impulsar el desenvolupament de la bioeconomia, quan és per consum exclusiu de la pròpia explotació.

El Departament concreta que els ajuts a la mitigació del canvi climàtic, regulat per l'Ordre que aprova les bases reguladores dels ajuts associats al CGE, s'emmarca en el Programa de Desenvolupament PDR.cat2020. Aquests ajuts estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La intenció dels ajuts de CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Agricultura confessa que tant la guia com les ajudes són dues eines que busquen donar suport als titulars d'explotacions agràries per a valorar un canvi de font d'energia més sostenible, de qualitat i proximitat, reforçant-se en l'objectiu comú de promoure l'ús eficient i sostenible de la biomassa agroforestal catalana.