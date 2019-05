El Banc d'Espanya confirma que l'euríbor va tornar a caure a l'abril

El Banc d'Espanya ha confirmat que l'euríbor, l'índex al qual es troba referenciada la majoria de les hipoteques espanyoles, ha tancat el mes d'abril en el -0,112%, amb el que descendeix per segon mes consecutiu i encadena més de tres anys en negatiu. En taxa diària, l'euríbor es va situar el dimarts 30 d'abril en el -0,114%, de manera que l'índex ha deixat aquesta mitjana del -0,112%, per sota del -0,109% de març i del -0,108 del tancament de febrer, encara que encara està per sobre del -0,116% de gener. Així, després d'onze mesos consecutius pujant, l'índex encadena dos mesos de caigudes. A més, l'índex va tancar 2018 en -0,129%, per la qual cosa fins avui la variació ha estat de només 0,017 punts.

Amb aquests valors, les hipoteques de 120.000 euros a 20 anys amb un diferencial d'euríbor +1% a les quals els toqui revisió experimentaran un encariment d'uns 49,56 euros en la seva quota anual o, cosa que és el mateix, de 4,13 euros al mes.

L'euríbor es va endinsar el febrer de 2016 en terreny negatiu per primera vegada en la història davant la política ultraexpansiva del Banc Central Europeu (BCE) per apuntalar la recuperació en la zona euro, per la qual cosa acumula més de tres anys instal·lat per sota del 0%.

L'analista d'XTB Joaquín Robles va assenyalar que l'estancament actual respon a «la clara postura» del BCE de no incrementar els tipus d'interès fins a, almenys, a mitjans de 2020, la qual cosa ha vingut motivat per l'empitjorament econòmic a Europa.

Per això, des d'XTB consideren «molt difícil» que el principal indicador hipotecari torni a cotitzar en positiu fins que el BCE decideixi incrementar els tipus d'interès 25 punts bàsics.

En la mateixa línia, la portaveu de iahorro.com, Lucía Veiga, va recordar que l'indicador depèn dels bancs, que al seu torn són molt sensibles a les decisions del BCE, per la qual cosa l'estancament registrat al març podria ser en realitat un altre cicle baixista de l'euríbor.



Les hipoteques fixes guanyen pes

Encara així, els usuaris s'estan decantant per les hipoteques a tipus fix, com reflecteixen les últimes dades de l'INE, que mostren que representen el 41,89% del total signat al febrer, enfront del 3,4% registrat durant la crisi.

«Els temors del passat fan que els ciutadans busquin cada vegada més seguretat i apostin per les hipoteques fixes enfront de les variables, malgrat tenir un Euríbor negatiu», va assenyalar la portaveu de iAhorro.