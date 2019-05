La consellera d'Agricultura destaca l'alt compliment del Pla d'acció de la fruita dolça

«El Departament d'Agricultura ha complert amb tots i cadascun dels compromisos adquirits», va manifestar la consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà, en el marc d'una jornada de balanç del Pla d'acció de la fruita dolça que es va celebrar a Lleida el dijous de la setmana passada. Agricultura apunta que aquest pla es va acordar amb els diferents agents del sector ara fa un any amb l'objectiu de superar les dificultats econòmiques de la fruita, una conseqüència dels baixos preus que percep el productor, especialment en fruita de pinyol.

De les mesures del pla dutes a terme fins ara, la consellera va destacar en la jornada «la creació de tres Circumscripcions Econòmiques de la Fruita a Catalunya (poma, pera i préssec-nectarina), que permeten aplicar mesures d'obligat compliment per a tots els operadors de mercat en moments de crisi de preus, i l'impuls de l'Observatori de Preus de Catalunya per donar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris».

Teresa Jordà també va posar èmfasi en l'aprovació d'una altra de les mesures d'aquesta estratègia: el Pla d'arrencades de fruita de pinyol 2019-2020, que té com a objectiu treure del mercat 2.000 hectàrees de préssec, nectarina, paraguaià i platerina; fet que ha de contribuir a eliminar varietats obsoletes i a afavorir la viabilitat futura de les explotacions. «La previsió és que això permeti que surtin del mercat 80.000 tones de fruita de pinyol, volum que és el que es va deixar d'exportar arran del veto rus», va afirmar la consellera. Pel que fa al finançament del Pla d'arrencada, la consellera va recordar que «finalment el Ministeri s'hi va negar i tot el pla es finança amb fons del Govern de la Generalitat. El Govern va aprovar a principis de mes destinar-hi una partida de 4,5 milions d'euros. En aquest sentit, se n'hi afegiran 3,5 el 2020 i 2 milions el 2021, per arribar a un total de 10 milions d'euros. El pagès que s'hi aculli rebrà fins a 5.000 euros per hectàrea arrencada amb possibilitat d'incloure'n un màxim de 3».

Per últim, Jordà va explicar que «l'èxit d'aquest pla d'acció és aplicable, per exemple, al sector dels cítrics. El 17 de maig es constituiran els grups de treball que han de permetre avançar en una estratègia compartida amb l'objectiu d'impulsar la creació d'una circumscripció econòmica».

Un sector estratègic

Agricultura apunta que la fruita fresca constitueix un sector estratègic per a l'economia agroalimentària catalana i un dels pilars de la seva internacionalització, tenint en compte que Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fruita dolça produeix. Prop de 50.000 hectàrees del total de les seves terres de cultiu es destinen a plantacions de fruita. La poma i la pera catalanes representen més del 50% de la producció estatal. La importància de la fruita de pinyol també és notable, ja que vora el 30-35% del préssec i la nectarina que es produeix a l'Estat és catalana. Catalunya exporta un 80% de la fruita als mercats estrangers.