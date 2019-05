Girona registra la millor dada d'atur a l'abril en 11 anys

Les comarques gironines van registrar la millor dada d'atur en un mes d'abril des de 2008. L'atur comptabilitzat a les comarques gironines va tancar l'abril en 35.011 persones, un descens de 3.033 treballadors respecte a les dades del març, segons les xifres publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Això suposa una caiguda del 7,95% respecte als aturats registrats al març, i un 4,57% menys, 1.652 persones, respecte a l'abril del 2018. Del total d'aturats a Girona, 15.556 són homes i 19.555 són dones.

El gruix de la reducció dels aturats a la demarcació és al sector serveis, amb un descens de 2.852 persones, seguit de la construcció (-91), la indústria (-55), l'agricultura (-21) i els que no tenien feina anterior (-14). Pel que fa a la contractació, a l'abril es van registrar a les comarques gironines 5.732 contractes nous de feina, un 26,64% més que al març per l'efecte de la Setmana Santa.

Pel que fa a l'atur registrat a Catalunya, va baixar de 14.142 persones a l'abril en relació amb el març i el mes es va tancar amb 381.598 desocupats, xifra que representa un descens del 3,57% intermensual, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur va caure en 17.348 persones, un 4,35% menys. Tot i que la caiguda és major que la de l'abril de l'any passat, és menor que la de l'abril del 2017, en què també s'incloïa la Setmana Santa i quan la reducció va ser del 4,55%.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur es va reduir a l'abril en 91.518 persones, un 2,81% menys respecte al març, mentre que en relació amb el mateix mes de l'any passat el descens va ser del 5,17%, concretament en 172.302 persones. El nombre de desocupats es va situar en 3.163.566.

Per sectors d'activitat, dels 381.598 aturats que hi havia el mes passat a Catalunya, 8.399 (-669) eren del sector de l'agricultura, 42,886 (-770) de la indústria, 30.724 (-6) de la construcció, 271.871 (-12.396) del sector serveis i 27.718 (-301) no tenien una feina anterior.

D'altra banda, del total de desocupats a Catalunya, 164.191 eren homes i 217.407 eren dones. D'aquests, 28.551 eren menors de 25, dels quals 15.154 eren homes i 13.397 eren dones.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats es va situar en 3.163.566, xifra que suposa un descens del 2,61%% respecte al març, un total de 91.518 persones en xifres absolutes. Pel que fa a la variació respecte al mateix mes del 2018, es van registrar 172.302 aturats menys, xifra que representa un descens del 5,17%.



Les millors xifres a Girona

Per demarcacions, l'atur cau en totes i és Girona la que registra un major descens. Per contra, el menor descens intermensual es va produir a la demarcació de Barcelona, amb un 2,22% menys, concretament en 6.397 persones menys, fins als 281.317 aturats. En comparació amb el març del 2018, l'atur registrat va caure en 11.120 persones, un 3,80% menys, segons les dades del Ministeri.

A Tarragona la baixada va ser d'un 7,90% (3.834) d'aturats menys que al març, fins als 44.680. En termes anuals, l'atur va caure en 1.435 persones, xifra que suposa un descens del 6,55%, el més destacat de les quatre demarcacions.

Per últim, a la demarcació de Lleida l'atur va baixar en 878, un 4,11% fins als 20.490. Pel que fa a la comparació amb l'abril de l'any passat, el descens va ser de 1.435 persones, un 6,55% menys.



Puja el nombre de contractes

Pel que fa al nombre de contractes, a Catalunya se'n van signar 268.867, cosa que representa un increment de 14.764 respecte al març, és a dir, un 5,81% més, mentre que en comparació amb el mateix mes del 2018, l'augment va ser de 12.253, un 4,77% més.

Del total, 37.614 contractes van ser indefinits i 231.253, temporals. Respecte als indefinits, es va registrar un descens del 2,43% en comparació amb el març i d'un 0,81% en termes anuals. Pel que fa als contractes temporals, van créixer un 7,28% respecte a aquest març (+15.699) i un 5,74%(12.599) respecte al març del 2018.

Durant el mes d'abril, l'afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 0,98% en relació amb el mes anterior, concretament en 33.408 persones fins a situar la xifra total en 3.443.914. Si es compara amb el mateix mes de l'any, es va registrar un augment del 2,75% (64.915).

Per règims, 2.885.671 persones pertanyien al règim general, 551.659 autònoms, 6.583 estaven inclosos en el règim del mar i una persona en el del carbó.

Al conjunt de l'Estat, es va seguir la mateixa tendència, amb increments del 0,98% en termes mensuals, concretament 186.785 persones, i d'un 2,95% en comparació amb el mateix mes de l'any passat (551.901 persones més). El nombre total d'afiliats va ser de 19.230.362 persones.