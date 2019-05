El TUE veu il·legal el càlcul de pensions de treballadors a temps parcial a Espanya

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat que la normativa espanyola sobre el càlcul de la pensió de jubilació de treballadors a temps parcial és il·legal si es demostra que és «especialment desavantatjosa» per a les treballadores, un extrem que haurà de comprovar la Justícia espanyola. L'assumpte va ser elevat al tribunal de Luxemburg pel Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que ha de resoldre un recurs plantejat per una ciutadana que va impugnar el càlcul de la seva pensió de jubilació realitzat per l'Institut de la Seguretat Social (INSS) al·legant que la diferència de tracte respecte als treballadors a temps complet dona lloc a una discriminació indirecta per raó de sexe perquè la majoria dels treballadors a temps parcial són dones.

El TUE recorda en la seva sentència que la legislació europea prohibeix tota discriminació per raó de sexe, sigui directament sigui indirecta, quant al càlcul de prestacions, entre altres coses. En concret, el Tribunal de Justícia apunta que aquest desavantatge «existeix quan una normativa afecta negativament a una proporció de persones d'un sexe significativament més alta que la de les persones de l'altre sexe».