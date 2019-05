Barcelona té registrats 350 VTCs menys que al febrer

Barcelona ha reduït en 350 el nombre de vehicles de lloguer amb conductor (VTCs) amb llicència a la ciutat des de començaments del passat mes de febrer, quan va entrar en vigor la normativa que obliga a contractar aquests cotxes amb antelació, i fins al tancament del passat mes d'abril, segons les dades oficials del Ministeri de Foment. A finals d'abril, la Ciutat Comtal comptava amb 1.934 vehicles de VTC davant dels 2.284 que sumava a finals de gener, abans que l'1 de febrer entrés en vigor el decret pel qual el Govern de la Generalitat va regular el sector a la comunitat.

Per contra, Madrid acumula un creixement del 12% en el nombre de cotxes que donen servei a plataformes com Uber i Cabify en el que portem d'any, amb el que ja suma 7.375 autoritzacions, més de la meitat del total que es comptabilitzen a tot l'estat. Pels carrers de la capital ja circula un cotxe d'aquestes firmes per cada dos taxis. Aquesta proporció contrasta amb la d'un VTC per cada trenta taxis que la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres estableix per concedir autoritzacions a aquests dos transports urbans.